طقم المنتخب الجديد.. مستوحى من الخط العربي في شعار اتحاد الكرة

كشف اتحاد كرة القدم عن طقم الملابس الرسمية الذي سيرتديه لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»: «تراثنا منسوج في كل خيط، الطقم الأساسي لمنتخب الإمارات مستوحى من الخط العربي في شعار اتحاد الكرة». وبث اتحاد الكرة، على موقعه الرسمي، صوراً لعدد من لاعبي المنتخب وهم يرتدون الطقم الأساسي الجديد للمنتخب.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن الطقم الرسمي لمنتخب الإمارات متوافر حالياً في المتاجر.

ويستعد المنتخب حالياً لخوض مباراتي الذهاب والإياب يومي الخميس المقبل و18 الجاري أمام منتخب العراق في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026.