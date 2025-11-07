شباب الأهلي يهزم البطائح في "دوري السلة"

حقق فريق شباب الأهلي، انتصاراً مستحقاً على ضيفه البطائح، جاء بفارق 14 نقطة وبنتيجة (92-78)، في مباراة جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة من ذهاب الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، فيما تغلب الظفرة على مضيفه الجزيرة بنتيجة (78-76).

وتستكمل الجولة، غداً السبت، بإقامة مباراتين تجمع الأولى النصر وضيفه الشارقة، وحلول الوحدة ضيفاً على الوصل.

وارتقى شباب الأهلي بانتصاره، إلى صدارة الترتيب العام موقتاً برصيد 11 نقطة، بفارق النقطة عن الشارقة والبطائح بالمركز الثاني، ليدخل النصر مباراته يوم غدٍ وهو برصيد تسع نقاط والمركز الرابع، ولينفرد الظفرة مؤقتاً بالمركز الخامس برصيد ثماني نقاط، بفارق النقطة عن الجزيرة بالمركز السادس، والنقطتين عن الوصل بالمركز السابع، ويتذيل الوحدة الترتيب العام برصيد خمس نقاط.