أول هزيمة للأسطورة بيرلو بملاعب الإمارات

تغلب فريق دبا الحصن على ضيفه يونايتد بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصعد إلى صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف على فريقي العربي والإمارات.

وسجل هدفي دبا الحصن الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة (4)، والهولندي لارس فيلدويك في الدقيقة (49).

وتُعد خسارة يونايتد هي الأولى للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو بعد ثماني مباريات خاضها في بطولتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي، ليتراجع الفريق إلى المركز السادس برصيد ثماني نقاط.

وفي مباراة ثانية، فاز الفجيرة على ضيفه مصفوت 5-3، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مصفوت عند خمس نقاط في المركز الـ12.

وسجل لأصحاب الأرض السنغالي الفرنسي ساندر بنبشير (هاتريك) في الدقائق 37، 39 و90+2، والسنغالي محمد ديوب (34)، وفهد باروت (41)، بينما سجل لفريق مصفوت الغامبي إيريما جينغ هدفين (1، 78)، والكونغولي ميجنون كونو (17).

وتغلب حتا على غلف يونايتد 4-1، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ليصبح رصيد حتا 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد غلف يونايتد عند سبع نقاط في المركز التاسع.

وسجل لفريق حتا البرازيلي صامويل غونزاليس هدفين (31، 85)، وعبدالله خميس (49)، والبرازيلي أندرسون دي كامبوس (87)، بينما سجل لغلف يونايتد النيجيري دانيل سُندي داومو (45+2).

وحقق العربي انتصاراً ثميناً على مضيفه الجزيرة الحمراء بهدف نظيف، قاده لمركز الوصافة برصيد 13 نقطة، سجله الإنجليزي بينيك أفوبي (42)، ليتجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند خمس نقاط في المركز الـ11.

وتعادل مجد والعروبة من دون أهداف، ليصبح رصيد الفائز أربع نقاط في المركز الـ13، بينما يملك العروبة ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.