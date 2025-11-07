«فيفا» يقرر إيقاف مشرف منتخب الإمارات مطر الصهباني.. ولاعب قطر طارق سلمان

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، إيقاف مشرف منتخب الإمارات مطر الصهباني 16 مباراة وتغريمه 10 آلاف فرانك سويسري بداعي التصرف غير الرياضي تجاه المنافس والاعتداء على حكم مباراة «الأبيض» أمام قطر في تصفيات كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز «العنابي» 2-1 وتأهله للمونديال للمرة الثانية في تاريخه.

كما قرر «فيفا» إيقاف لاعب منتخب قطر طارق سلمان لمباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 5 آلاف فرانك سويسري، بعد طرده في تلك المواجهة بسبب اللعب الخطر.

ويستعد منتخب الإمارات لخوض مباراتي ذهاب وإياب أمام نظيره العراقي الخميس المقبل في أبوظبي و18 الجاري في البصرة، في مواجهتين فاصلتين بالملحق الآسيوي المؤهل للمشاركة في الملحق العالمي من أجل التنافس على خطف بطاقة العبور لكأس العالم.

وعاقب «فيفا» الاتحاد السعودي بفرض غرامة مالية قدرها 11,500 فرنك سويسري، لمخالفته المادتين 17 و17.5 الخاصتين بـ (النظام والأمن في المباريات)، وتحديدًا بسبب إشعال الألعاب النارية أو مواد أخرى خلال مباراته أمام العراق التي انتهت بالتعادل السلبي وشهدت تأهل «الأخضر» إلى المونديال.