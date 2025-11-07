«الأبيض» يُدشّن تدريبات مباراة العراق.. والتشكيلة تكتمل اليوم

دشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أول من أمس، برنامج إعداده لمواجهَتي الذهاب والإياب أمام المنتخب العراقي، في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، فيما ستقام مباراة الإياب على استاد البصرة الدولي يوم 18 من الشهر ذاته.

وأدى منتخبنا تدريبه الأول في استاد آل مكتوم بنادي النصر، تحت قيادة الروماني أولاريو كوزمين، وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة، باستثناء عدد من العناصر الذين شاركوا مع أنديتهم في البطولات الخارجية: شباب الأهلي والوحدة والشارقة والوصل والعين، والذين من المنتظر أن يلتحقوا بالمعسكر اليوم، وستتواصل تدريبات «الأبيض» في دبي لأيام عدة قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كوزمين قائمة ضمت 26 لاعباً استعداداً لمواجهة العراق ذهاباً وإياباً، إذ شملت القائمة المختارة أغلب العناصر التي شاركت في المباراتين الأخيرتين أمام منتخبي عُمان وقطر في الملحق الآسيوي، فيما يغيب عن تشكيلة المنتخب لاعب الوصل فابيو دي ليما، بسبب الإصابة التي تعرّض لها أخيراً في العضلة الضامة وسيغيب بسببها عن الملاعب لمدة تراوح بين أربعة وستة أسابيع وفقاً لبيان من نادي الوصل.

خمس خطوات

واتخذ اتحاد الإمارات لكرة القدم خمس خطوات إدارية للتحضير للمواجهة المرتقبة، أبرزها اختيار استاد محمد بن زايد لإقامة المباراة في توقيت مناسب عند الساعة الثامنة مساء، حرصاً على وجود أكبر عدد من الجماهير.

ومن ضمن التحضيرات التنسيق مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب باختيار معسكر إعداد المنتخب على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى في دبي، التي انطلقت فعلياً، فيما ستكون المرحلة الثانية في أبوظبي وتبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتستمر حتى موعد المباراة، وحرص اتحاد الكرة على توفير الأجواء الملائمة والمتطلبات كافة التي تُمكّن الجهازين الفني والإداري من تحضير المنتخب بصورة مثالية للاستحقاق المرتقب.

كما عقد اتحاد الكرة أخيراً اجتماعاً تنسيقياً مع روابط المشجعين بحث خلاله ترتيبات الحضور الجماهيري في المدرجات، مع استمرار حملة «حلم وطن» التي أطلقها الاتحاد سابقاً وتضمنت مبادرات عدة، من بينها توفير الأعلام والشالات واللوحات التعبيرية.

وشملت تحضيرات الاتحاد التجهيزات الإعلامية الخاصة بتقديم التسهيلات كافة التي تُمكّن وسائل الإعلام من الوجود وتغطية المباراة والعمل على إنجاح التغطية الإعلامية للحدث.

وطرح اتحاد الكرة، منذ وقت مبكر، تذاكر الدخول عبر موقع «بلاتينيوم ليست»، إذ يراوح سعر التذكرة بين 15 درهماً للدرجة الثانية و25 درهماً للأولى، وذلك تسهيلاً لحضور أكبر عدد من الجمهور في المدرجات.

وعلى صعيد الترتيبات الخاصة بالمباراة، فقد وقف اتحاد الكرة كذلك على التجهيزات المتعلقة بملعب المباراة بدءاً من عملية دخول الجمهور حرصاً على وجوده بكل سلاسة في المدرجات، وانتهاءً بخروجه من الملعب بكل سهولة ويسر بعد نهاية المباراة.

وسبق لاتحاد الكرة أن أعلن أن اتحاد الكرة العراقي قام بشراء جميع التذاكر المخصصة للجمهور العراقي، لذلك فإنه لن تكون هناك أي تذاكر متاحة للشراء عبر الموقع بالنسبة للجمهور العراقي.