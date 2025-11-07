ختام منافسات تنس الطاولة والغولف في دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»

اختُتمت منافسات بطولتَي تنس الطاولة والغولف ضمن دورة مايديا لألعاب مدارس دبي 2025-2026، التي ينظّمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع وزارة الرياضة ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبالشراكة مع «إي إس إم» الشريك التشغيلي للبطولة.

ويشهد موسم 2025-2026 مشاركة أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، يتنافسون في 25 رياضة عبر أكثر من 100 يوم من الفعاليات، ما يجعلها أكبر مبادرة رياضية مدرسية في إمارة دبي تعكس روح التميز والشراكة المؤسسية في دعم الأجيال القادمة من الرياضيين.

وذكر مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن «المنافسات جاءت في أجواء مفعمة بالحماسة والروح الرياضية، لتؤكد مجدداً نجاح المبادرة في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتها».

وشهدت بطولة تنس الطاولة، التي أقيمت في مركز دانوب وورلد الرياضي، مشاركة واسعة من مدارس دبي، حيث تنافس 231 طالباً وطالبة من 30 مدرسة في أكثر من 500 مباراة موزّعة على ست فئات عمرية للذكور والإناث.

كما اختُتمت بنجاح بطولة الغولف التي أقيمت ضمن الدورة ذاتها في نادي إيلز العالمي، بمشاركة نخبة من لاعبي الغولف الشباب الذين تم اختيارهم وفق تصنيفات اتحاد الإمارات للغولف.

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، أن الدورة تمثل منصة رائدة لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة في المدارس، وقال: «سعداء بالمشاركة الواسعة والمستوى المتميز الذي أظهره طلبة المدارس في مختلف البطولات، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات التعليمية بالرياضة ودور مجلس دبي الرياضي في تمكينها، ونؤكد حرصنا على دعم الفعاليات التي تُعزز الممارسات الصحية وتبني جيلاً رياضياً قادراً على المنافسة، خصوصاً داخل المدارس التي تُعد نواة المستقبل الرياضي في دبي».