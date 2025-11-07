دبي تستضيف منتدى «النزاهة الرياضية» بمشاركة قيادات دولية

تستضيف دبي، يوم 12 نوفمبر الجاري، «منتدى النزاهة الرياضية -آسيا»، الذي ينظمه التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومركز ISEZA في «ون سنترال» بدبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء من مجالات الرياضة والحكومة وقطاع الأعمال.

ويُشكّل المنتدى المحطة الافتتاحية لإطلاق فرع «سيغا آسيا دبي»، ويهدف إلى مناقشة مستقبل النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في الرياضة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة في القطاع الرياضي.

ويُعد التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة أكبر ائتلاف مستقل متعدد الأطراف، على مستوى العالم، يُعنى بالنزاهة الرياضية.