دبا الحصن يستقبل «يونايتد بيرلو» في قمة «الأولى»

يستضيف فريق دبا الحصن، على ملعبه، في الساعة 4:45 مساء اليوم، فريق يونايتد في قمة الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى.

وفي قمة كروية ثانية سيستضيف فريق حتا منافسه غلف يونايتد في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في نادي حتا.

وفي بقية مباريات الجولة، يلعب الفجيرة على ملعبه مع مصفوت، والجزيرة الحمراء مع العربي في استاد سعود بن صقر القاسمي، بينما يلتقي فريقا مجد والعروبة في ملعب الأخير، وتستكمل المواجهات غداً بمواجهات الذيد مع الحمرية، وسيتي مع «الاتفاق».

ويتصدر فريق الإمارات الترتيب العام بـ13 نقطة، ثم دبا الحصن والعربي والذيد ولكل منها 10 نقاط، ثم حتا ويونايتد ولكل منهما ثماني نقاط، ثم الحمرية وغلف يونايتد ولكل منهما سبع نقاط، ثم سيتي ست نقاط، والجزيرة الحمراء ومصفوت ولكل منهما خمس نقاط، يليها الفجيرة بأربع، ومجد بثلاث، والعروبة باثنتين، و«الاتفاق» من دون رصيد.وتعدّ مباراة دبا الحصن بقيادة المصري طارق السيد عبدالغفار، ويونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، أهم مباريات الجولة الحالية قبل التوقف المقبل، خصوصاً مع تمتع نادي الإمارات بالانتظار وعدم خوض مباريات هذه الجولة، إذ أن فوز دبا الحصن يمكن أن يقوده للتساوي مع فريق الإمارات في عدد النقاط والصدارة بفارق الأهداف، بينما سيمهد فوز يونايتد لتعويض فقدانه النقاط في آخر جولتين، واقترابه من المراكز المتقدمة، كما يطمح مدرب يونايتد بيرلو إلى الفوز لتكرار نتيجة تغلبه على دبا الحصن (2-1)، خلال مواجهات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وفي مباراة قوية ومهمة يتطلع فريق الحمرية - بقيادة الحارس الدولي ماجد ناصر - إلى تعويض الخسارة القاسية أمام العين في كأس رئيس الدولة، وتحقيق الفوز في مباراة صعبة أمام الذيد، خصوصاً أن منافسه يمر بمرحلة مميزة بعد أن حقّق ثلاثة انتصارات متتالية في آخر ثلاث جولات.