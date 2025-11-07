73 خيلاً تشارك في أولى أمسيات كرنفال سباقات دبي

تنطلق اليوم أولى أمسيات كرنفال سباقات دبي العالمي للخيول على مضمار «ميدان» العالمي، بمشاركة 73 خيلاً تتنافس في سبعة أشواط يبلغ مجموع جوائزها المالية مليوناً و330 ألف درهم، بمشاركة نخبة من أبرز المدربين والفرسان المحليين والعالميين.

وتُقام الأمسية ضمن موسم 2025 - 2026 الذي يتضمن 17 حفلاً من السباقات المميزة، حيث تبدأ فعالياته اليوم وتستمر حتى السبت 28 مارس 2026، موعد النسخة الـ30 من كأس دبي العالمي، التي تُشكل الختام الكبير للموسم.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في بيان نشره «نادي دبي لسباقات الخيل»: «تتمتع (طيران الإمارات) بإرث عالمي راسخ في سباقات الخيل، ونحن ملتزمون بترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لفعاليات الفروسية، مع التواصل مع مجتمع سباقات الخيل الدولي وعشاقه المتحمسين».

وأضاف: «نحن متحمسون لانطلاق ليلة افتتاح (كرنفال سباقات دبي)، ونتطلع إلى كأس دبي العالمي 28 مارس المقبل، إحدى أبرز مسابقات الفروسية في العالم».

بدوره، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباقات الخيل: «يسعدنا عودة (طيران الإمارات) لهذا اللقاء الأول من الموسم في مضمار ميدان، إنها أنجح شركة طيران في العالم، ونقدر دعمها المستمر للرياضة في دبي وحول العالم».

ويشهد اليوم الافتتاحي عودة البطل «دارك زعفران»، الفائز بلقب «جروب 1» «دبي جولدن شاهين» ضمن أمسية كأس دبي العالمي، في أبريل الماضي، ليقود انطلاقة الموسم الجديد في سباق «طيران الإمارات» الافتتاحي على مسافة 1200 متر والمخصص لخيول ثلاث سنوات، ويواجه «دارك زعفران» أربعة منافسين أبرزهم «رمّاي» للمدرب مايكل كوستا، إلى جانب الفرس «أرياف» من الإسطبل ذاته.

ويتمثل السباق الرئيس في الأمسية في سباق «طيران الإمارات» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 جواداً من بينها «سمارت سيستم» ممثل إسطبل المدرب علي البدواوي، الذي يسعى لتأكيد تفوقه بعد فوزه مرتين على مضمار ميدان.

ويشهد الشوط الثاني، وهو سباق «العربية للمغامرات» لمسافة 1400 متر، مشاركة دولية لافتة عبر الجواد «فينو ساورو» للمدرب البريطاني جيمي أوزبورن، الذي أكد أن الجواد أظهر أداءً واعداً في إنجلترا، ويتطلع إلى معرفة مستواه في دبي قبل خوض سباقات أطول.

ويختتم اليوم بسباق «طيران الإمارات سكاي واردز» لمسافة 1600 متر، الذي يشهد مشاركة دولية مميزة تشمل الجواد «دارك ستريم» القادم من الدنمارك بإشراف فيرونيكا ياندوفا، إلى جانب الجواد البرازيلي «نوراتو» بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، بطل الفرسان في الإمارات.

كما تتضمن الأمسية سباقاً مخصصاً لخيول السنتين برعاية «إيميريتس كورير إكسبريس»، يشارك فيه كل من «بنغازي ستار» بإشراف أحمد بن حرمش، و«سيكس سبيد» للمدرب بوبات سيمار، وسط ترقب كبير لموهبتهما الواعدة في بداية مشوارهما على مضمار ميدان.