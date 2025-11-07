الشارقة: ميلوش باقٍ في منصبه.. ولا مفاوضات مع مدرب جديد

نفت شركة نادي الشارقة لكرة القدم ما يتم تداوله حول التفاوض مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول، مؤكدة أن المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، مازال على رأس عمله مع الفريق الأول.

وقال النادي في بيان، عبر الموقع الرسمي في منصة «إكس»: «تؤكد الشركة أن ميلوش ميلوييفيتش مازال على رأس عمله مع الفريق الأول، وأن أي قرارات رسمية تتعلق بالفريق يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية للنادي».

وأشار البيان إلى أن شركة كرة القدم في النادي تدعو جماهير «الملك» ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تلقي الأخبار، مثمنة دعمهما المستمر للفريق.

يذكر أن نادي الشارقة كان قد تعاقد مع ميلوش خلفاً للمدرب السابق، الروماني كوزمين، الذي انتقل إلى تدريب المنتخب الوطني الأول كرة القدم.