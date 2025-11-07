صراع «الوصافة» يهيمن على لقاء شباب الأهلي والبطائح في دوري السلة

يهمين صراع وصافة الترتيب العام في دوري كرة السلة للرجال على اللقاء الذي يجمع شباب الأهلي وضيفه البطائح، المتشاركين في رصيد تسع نقاط، في مواجهة تنطلق الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، في افتتاح الجولة السادسة من مرحلة الذهاب، وتشهد في التوقيت ذاته لقاء الظفرة ومستضيفه الجزيرة.

وتستكمل الجولة، مساء غدٍ، بإقامة مباراتين، تحمل الأولى عنوان «القمة المبكرة» التي تجمع الشارقة المتصدر برصيد 10 نقاط، أمام ضيفه وملاحقه النصر صاحب النقاط التسع، على أن تختتم الجولة بلقاء الوحدة متذيل الترتيب بخمس نقاط، أمام مستضيفه الوصل المتشارك في المركز الخامس مع كل من الجزيرة والظفرة بست نقاط.

ويدخل شباب الأهلي مباراته بزخم معنوي بعد تحقيقه، مساء الاثنين الماضي، انتصاراً مهماً في دوري «سوبر غرب آسيا» على ضيفه المحرق البحريني بنتيجة (89-87)، إلا أن مهمته بالعودة للمنافسات المحلية تصطدم بفريق البطائح المتطوّر هذا الموسم، الذي نجح في إحراج الشارقة في مباراته الأخيرة السبت الماضي، في لقاء عانى خلاله «الملك» قبل حسم النتيجة بواقع (108-105).

بدوره، يبحث الجزيرة والظفرة عن انتصارهما الثاني، بعد أن نجحا في تحقيق انتصارهما الوحيد على حساب الوحدة، وجاء للظفرة في الجولة الثالثة بنتيجة (95-67)، وللجزيرة في الجولة الخامسة بواقع (89-69).