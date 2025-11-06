الزمالك يضرب موعداً مع الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

تأهل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل من دون أهداف على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وشهد الشوط الأول حذراً كبيراً من الفريقين، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني خصوصاً من جانب بيراميدز، ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس محمد عواد، بينما أهدر سيف الجزيري فرصة هدف محقق في الدقيقة 88، كما سدد البرازيلي إيفرتون كرة خطرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة كاد يخطف بها هدف الفوز لبيراميدز لتنتهي المباراة بالتعادل ويتفوق «الأبيض» في ركلات الترجيح.