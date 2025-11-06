نجم الكرة الإماراتية عموري يعلن اعتزاله رسمياً

أعلن نجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن «عموري» اعتزاله كرة القدم رسمياً من خلال رسالة وجهها عبر حسابه في «إنستغرام» وقال فيها «أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات». وبدأت مسيرة عموري مع الكرة الإماراتية في 2007 مع أكاديمية نادي العين.

وقال عموري: «اليوم أُعلن بكل حب وامتنان اعتزالي كرة القدم، بعد رحلة جميلة استمرت لسنوات مليئة بالتحديات والإنجازات. كانت مسيرة صنعتها بالجهد، ودعم الأوفياء».

ووجه عموري الشكر إلى الأندية التي لعب لها، وهي: العين الجزيرة، شباب الأهلي، والوصل، والهلال السعودي.

وختم عموري رسالته قائلاً: «اليوم أغلق هذا الفصل الجميل من حياتي، وأبدأ رحلة جديدة...

شكرًا لكل من كان جزءًا من هذه المسيرة».