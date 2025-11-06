تعديلات جوهرية.. استدعاء 25 لاعباً لقائمة منتخب العراق في مواجهة الإمارات



أعلن مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي غراهام ارنولد، الخميس، قائمة تضم 25 لاعبا لمواجهتي منتخب الإمارات الحاسمتين ضمن الملحق الآسيوي لقارة آسيا لبلوغ الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، وشهدت غياب اللاعب إبراهيم بإيش للإصابة مقابل عودة علي الحمادي.

وأعلن أرنولد استبعاد بايش (25 عاما)، لاعب وسط الرياض السعودي، من القائمة العراق بسبب الإصابة و«عدم خوض أي مباريات منذ لقاء السعودية»، موضحاً أن عودة الثنائي الهجومي أيمن حسين وعلي الحمادي تمثل أنباء سارة بعد التعافي من الإصابة «في منطقة مهمة من الملعب من أجل تسجيل الأهداف».

واستطرد قائلا «اخترت اللاعبين لمواجهتي الإمارات ليكونوا على أتم الجاهزية للقتال وتقديم أفضل ما لديهم».

وتقام مباراتا العراق والإمارات في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية ابوظبي في 13 من الشهر الحالي ذهابا، وفي ملعب البصرة الدولي في 18 منه اياباً. ويتأهل الفائز من مجموع نتيجتي المباراتين إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وشملت القائمة تعديلات جوهرية حيث استبعد ارنولد أيضا بشار رسن المحترف في باختاكور الأوزبكي، إلى جانب المدافع فرانس بطرس المحترف في بيرسيب الإندونيسي والمهاجمين عمار محسن المحترف في براغي السويدي ومحمد جواد من القوة الجوية.

كما استمرّ ارنولد في استبعاد لاعب وسط زاخو أمجد عطوان، الذي لم يلعب في مباراتي الملحق السابق الشهر الماضي في مدينة جدة أمام إندونيسيا والسعودية.

وقال أرنولد لموقع الاتحاد العراقي «سنعمل كل ما نستطيع من أجل التأهل إلى كأس العالم، من خلال نصف المقعد».

تابع المدرب السابق لمنتخب أستراليا «أعلم أن الجمهور والإعلام كانوا في قمة الإحباط بعد مباراة أمام السعودية (وخسارة بطاقة التأهل من الملحق الآسيوي) ولكنني فخور بعمل اللاعبين والمنتخب والتزامهم لأقصى درجة ممكنة».

وتابع: «دفاعيا كانوا في أفضل مستوى ولم نستقبل أي أهداف خلال مباراتي الملحق أمام إندونيسيا ثم السعودية، ولكن يجب أن نكون أفضل حين نستحوذ على الكرة».

وهنا القائمة:

- حراسة المرمى: جلال حسن (الزوراء)، أحمد باسل (الشرطة)، فهد طالب (الطلبة)

- الدفاع: ريبين سولاقا (بورت التايلاندي)، مناف يونس، مصطفى سعدون، أحمد يحيى (الشرطة)، آكام هاشم (الزوراء)، زيد تحسين (باختاكور الأوزبكستاني)، وحسين علي (بوغون البولندي)، شيركو كريم (زاخو)، وميرخاس دوسكي (فيكتوريا بلزن التشيكي)

- الوسط: إيمار شير (ساربسبورغ النروجي)، أسامة رشيد (زاخو)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، ماركو فرج (سترومسغودسيت النروجي)، كيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي)، يوسف الأمين (أيك لارنكا القبرصي)، منتظر ماجد (هاماربي السويدي)، حسن عبد الكريم (الزوراء)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)

- الهجوم: مهند علي (دبا الفجيرة الإماراتي)، علي جاسم (النجمة السعودي)، أيمن حسين (الكرمة)، علي الحمادي (لوتون تاون الإنكليزي).