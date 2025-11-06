نادي الشارقة: ميلويفيتش على رأس عمله ولا نتفاوض مع مدرب جديد

نفت شركة نادي الشارقة لكرة القدم ما يتم تداوله حول التفاوض مع أي مدرب جديد لقيادة الفريق الأول.

وأكدت الشركة في بيان الخميس، أن المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش، لا يزال على رأس عمله مع الفريق الأول.

وشددت على أن أي قرارات رسمية تتعلق بالفريق يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي.

ودعت الجماهير إلى أخذ المعلومات من قنوات النادي الرسمية، مثمنة دعمها المستمر للفريق.