الأبيض يبدأ إعداده لمواجهتي العراق في الدور الإقصائي المؤهل إلى المونديال

دشن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس برنامج إعداده لمواجهتي الذهاب والإياب أمام شقيقه المنتخب العراقي في الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 13 نوفمبر في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، فيما ستقام مباراة الإياب في استاد البصرة الدولي يوم 18 من الشهر ذاته.

وأدى منتخبنا تدريبه الأول في استاد آل مكتوم بنادي النصر تحت قيادة الروماني كوزمين أولاريو وجهازه المساعد، بمشاركة اللاعبين الذين تم ضمهم للقائمة باستثناء عدد من العناصر التي شاركت مع أنديتها في البطولات الخارجية، والتي من المنتظر أن تلتحق بالمعسكر غداً، وستتواصل تدريبات الأبيض في دبي لعدة أيام قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي.

وتضم قائمة الأبيض 26 لاعباً هم : خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيي نادر، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خمينيز، علي صالح، حارب عبدالله، يحيي الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل ومحمد عوض الله.