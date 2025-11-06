كاسترو: الوصل عانى «ثقة مهزوزة» أمام المحرق

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوصل، أمس، أنها توصّلت إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.

جاء ذلك عقب تعادل الوصل 2-2 مع المحرق البحريني في «دوري أبطال آسيا 2».

وأكد البرتغالي لويس كاسترو أن الفريق بدأ مباراته أمام ضيفه المحرق بثقة مهزوزة، انعكست على الخروج بنتيجة التعادل (2-2)، أمس، على استاد زعبيل، لحساب الجولة الرابعة في منافسات المجموعة الأولى في دوري «أبطال آسيا 2».

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب نهاية المباراة: «عرفنا أنها ستكون مباراة صعبة، لأن الفريق الآخر يريد النقاط الثلاث، لكننا دخلنا المباراة بثقة مهزوزة بعض الشيء، وعانينا خلال الشوط الثاني قلة الثقة، لتنتهي المباراة بالتعادل».

وتعادل الوصل مع المحرق 2-2 في الدقائق الأخيرة، وبهدف سجله البرازيلي أدريلسون دا سيلفا، ليرفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، ويضمن التأهل رسمياً إلى الدور الثاني، بينما وصل رصيد المحرق إلى سبع نقاط في المركز الثاني.

وباغت المحرق فريق الوصل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، بعدما مرر إليوت كرة خلف مدافعي «الإمبراطور»، لينفرد جونينيو بالحارس محمد علي ويسدد الكرة في المرمى، ورغم سيطرة الوصل على وسط الملعب، إلا أنه لم يشكّل خطورة على مرمى الحارس إبراهيم لطف الله، قبل أن يحصل ماتيوس سالدانا على ركلة جزاء، ويسددها نيكولاس خمينيز في المرمى هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبالطريقة نفسها أحرز المحرق الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني من مجهود فردي، قام به إليوت سيموز الذي تخطى سفيان بوفتيني وراوغ الحارس وسدد الكرة في المرمى (49)، بينما أحرز أدريلسون الهدف الثاني للوصل، بعدما تابع كرة عرضية لعبها علي صالح (84)، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وأوضح لويس كاسترو: «مباراة المحرق جاءت امتداداً للحالة التي يعانيها لاعبونا في المباريات الأخيرة، على الرغم من العمل الجاد الأسبوع الماضي استعداداً لهذه المباراة، لكن كرة القدم مثل بقية الأعمال في الحياة، إذا لم تعمل بجد بما فيه الكفاية فإن النتيجة لا تأتي كما هو متوقع».

وأضاف: «في مبارياتنا الأخيرة، وقف الحظ ضدنا في الكثير من الأحيان، رغم أننا لعبنا بشكل جيد، وكنا الأكثر استحواذاً، لكننا افتقرنا للحظ في إنهاء الهجمات، وبالتالي فإن النتائج جاءت بعكس ما نشتهي».

وعن تلقي شباك الوصل خمسة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة، بدايةً من وداع الكأس أمام دبا، مروراً بالتعادل في دوري «أدنوك» أمام خورفكان 1-1، ثم التعادل أمام المحرق، قال لويس: «اتفق بأننا عانينا الكثير من اللحظات الدفاعية الصعبة في مبارياتنا الماضية، لكن يجب تصحيح مكامن الخلل، واستعادة الثقة للاعبين، والتركيز في كيفية استثمار الفرص الكثيرة التي أتيحت للتسجيل، ولم نوفق فيها».

بدوره، قال لاعب الوصل، البرازيلي أدريلسون داسيلفا، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وصاحب هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لفريقه: «بدأنا المباراة بثقة مهزوزة، ما ترتب عليه دفع ضريبة غالية، وعدم القدرة على تحقيق الفوز».

فرناندو: كررنا سيناريو خورفكان

أبدى المدير الفني لفريق المحرق البحريني، المدرب البرتغالي فرناندو مانويل، عدم رضاه عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة، والتي قال إنها «جاءت رغم نجاحنا في قراءة المشكلة التي يعانيها الوصل، واستفادتنا من تحليل أسلوب خورفكان الذي سجل في شباك الوصل، الأسبوع الماضي، في دوري المحترفين».

وأضاف مانويل في المؤتمر الصحافي: «نجحنا سريعاً في افتتاح التسجيل، وتكرار الأمر ذاته عند تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل، في نتيجة لسنا راضين عنها بصورة عامة، لكننا لعبنا بجد في مباراة صعبة أمام فريق كبير بحجم الوصل».

وأوضح: «حللنا أسلوب الوصل في مباراته الأخيرة أمام خورفكان في الدوري، وكنا نعلم أن الوصل يحب الأسلوب الهجومي، وبالتالي فإنه من الممكن استغلال الثغرات الدفاعية، وهو ما تمكنا من استثماره باتباع الأسلوب ذاته والتسجيل بصورة مبكرة، سواء في الدقائق الأولى لانطلاقة المباراة، أو مع بداية الشوط الثاني».