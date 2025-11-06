«أبيض الناشئين» يتطلع إلى تذوّق الفوز الأول في مونديال قطر 2025

يخوض منتخب الإمارات للناشئين، اليوم في الساعة 19:15، مواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا على ملعب «أسباير زون رقم 4»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً (قطر 2025)، في لقاء يسعى من خلاله «أبيض الناشئين» لتحقيق الفوز الأول له في البطولة، وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل المنتخب اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام كوستاريكا بنتيجة 1-1، بعدما قدّم اللاعبون أداءً جيداً على مدار شوطَي المباراة.

ويسعى الجهاز الفني إلى البناء على الإيجابيات التي ظهرت في المباراة الأولى، مع تصحيح بعض الجوانب الدفاعية، وتحسين الفاعلية الهجومية، في ظل جاهزية الفريق وثقته بقدرته على تقديم أداء قوي أمام منافس أوروبي يمتاز بالانضباط البدني والتكتيكي.

في المقابل، يدخل المنتخب الكرواتي اللقاء بعد تعادله السلبي مع السنغال في الجولة الأولى، ما يجعل مباراة اليوم مهمة للفريقين من أجل تعزيز حظوظهما في التأهل عن المجموعة الثالثة، التي تضم الإمارات وكرواتيا وكوستاريكا والسنغال.

ويختتم «أبيض الناشئين» مشواره في دور المجموعات بمواجهة السنغال، الأحد المقبل، في لقاء قد يكون حاسماً نحو التأهل إلى دور الـ32 من البطولة.