تراجُع مُقلق للشارقة وشباب الأهلي.. والوحدة الثابت الوحيد

شهدت الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي لكرة القدم تراجعاً لافتاً للأندية الإماراتية، على صعيدَي النتائج والأداء، لتُسجّل الجولة الأسوأ لها منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.

وقد تلقى الشارقة خسارته الثالثة في مشواره الآسيوي، بسقوطه أمام اتحاد جدة السعودي بهدفين دون رد، في مباراة أكدت معاناة الفريق ضعف الفاعلية الهجومية وتكرار الأخطاء الدفاعية، ليبقى الشارقة بعيداً عن مراكز التأهل إلى الدور الثاني.

وأظهرت مباراة اتحاد جدة عُمق الأزمة الفنية التي يعيشها الشارقة، إذ لم يتمكن الفريق من الحفاظ على استقرار تشكيلته التي دفعت المدرب الصربي، ميلوش ميلوييفيتش، إلى الزج بـ31 لاعباً خلال المباريات التي خاضها منذ بداية الموسم، ما أضعف الانسجام بين الخطوط الثلاثة، وجعل الفريق يظهر بمستويات متباينة لا تعكس حجم الإمكانات الفردية للاعبيه.

وفي المقابل، لم يكن شباب الأهلي أفضل حالاً، بعدما خسر بنتيجة ثقيلة وغير متوقعة أمام الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، في واحدة من أكثر مبارياته ضعفاً على المستويين الدفاعي والتنظيمي.

وجاءت الخسارة لتطرح العديد من علامات الاستفهام حول تذبذب مستوى الفريق، بعدما كان قد قدّم أداء مميزاً في الجولات السابقة، وحقق نتائج مشجعة عززت آماله في المنافسة على الصدارة.

وعانى شباب الأهلي في مباراة الدحيل غياب التوازن بين الدفاع والهجوم، إلى جانب ضعف الضغط على حامل الكرة، في وقت استمرت فيه ظاهرة إهدار الفريق للفرص السهلة أمام المرمى.

أما النقطة الوحيدة المضيئة في الجولة، فكانت من فريق الوحدة الذي واصل عروضه القوية في البطولة، وحقق فوزاً ثميناً خارج الديار على ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-1.

وتميّز أداء الوحدة خلال الجولات الأربع الماضية بالانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية، إلى جانب قدرته على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف حاسمة، بفضل ترابط خطوطه وتجانس لاعبيه المحليين والأجانب، على حد سواء.

كما يُحسب للجهاز الفني قدرته على المحافظة على الاستقرار في التشكيلة الأساسية، وهو ما انعكس إيجاباً على مستوى الانسجام والثقة داخل الفريق.

وسجلت الجولة الرابعة أقل حصيلة من النقاط للأندية الإماراتية منذ انطلاق المنافسات، بعدما جمعت الفرق الثلاثة ثلاث نقاط فقط، مقابل سبع نقاط في الجولة الأولى التي تُعدّ الأفضل حتى الآن، إذ شهدت حينها فوز الوحدة على اتحاد جدة 2-1، والشارقة على الدحيل 4-3، وتعادل شباب الأهلي سلبياً مع تراكتور الإيراني.

كما حافظت الجولة الثانية على سجل الأندية الإماراتية خالياً من الخسائر، بعد فوز شباب الأهلي على اتحاد جدة 1-0، وتعادل الشارقة مع السد القطري 1-1، والوحدة مع تراكتور من دون أهداف، أما الجولة الثالثة فشهدت ارتفاعاً نسبياً في معدل النقاط (ست نقاط)، بفضل فوز الوحدة على الدحيل 3-1، وشباب الأهلي على ناساف 4-1، على الرغم من خسارة الشارقة الثقيلة أمام تراكتور 0-5.

ترتيب الفِرَق الإماراتية

بعد ختام الجولة الرابعة، حافظ الوحدة على مركزه الثالث في الترتيب العام لمنطقة غرب آسيا برصيد 10 نقاط، متساوياً مع الأهلي السعودي «حامل اللقب»، ليعزز موقعه ضمن الثلاثة الكبار في الترتيب العام لمنطقة غرب آسيا، ويقترب خطوة مهمة من حجز بطاقة العبور إلى المرحلة الثانية، في حين واصل الهلال السعودي إحكام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة بعد أربعة انتصارات متتالية.

أما شباب الأهلي فتراجع إلى المركز الخامس بعدما تجمّد رصيده عند سبع نقاط، في حين بات الشارقة في موقف صعب بتراجعه إلى المركز الثامن برصيد أربع نقاط فقط، ما يجعله بحاجة إلى نتائج استثنائية في الجولات المقبلة على الرغم من صعوبتها إذا ما أراد الإبقاء على آماله في التأهل.