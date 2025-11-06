3 عوامل تمنح الشارقة انتصاراً تاريخياً في «سلة غرب آسيا»

قادت ثلاثة عوامل فنية فريق كرة السلة في نادي الشارقة لتحقيق أول انتصاراته، في الظهور الأول له تاريخياً بدوري «سوبر غرب- آسيا»، عقب تغلبه على ضيفه العربي القطري (91-89)، أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لـ«المنطقة الخليجية»، أبرزها اعتماد المدرب عبدالحميد إبراهيم على دكة البدلاء.

الشارقة خلط أوراق المجموعة، ودخل شريكاً على الصدارة مع كل من العربي القطري، والكويت الكويتي، والعلا السعودي، برصيد ثلاث نقاط من حالة فوز، ومثلها خسارة، خصوصاً أن «الملك» خسر مباراته الأولى 14 أكتوبر الماضي أمام العلا (74-108)، في جولة سجلت فوز العربي على الكويت (83-78)، قبل أن يخسر العلا في افتتاح الجولة الثانية أمام الكويت (78-83).

«الإمارات اليوم» ترصد العوامل الفنية الثلاثة لتفوق الشارقة، وفقاً للآتي:

1- دكة البدلاء

منحت دكة البدلاء الشارقة القدرة على توزيع الجهد البدني طوال مراحل المباراة، كما أسهمت في تسجيل 15 نقطة، مقارنة بـ12 نقطة للعناصر القادمة من دكة بدلاء فريق العربي، من أبرزها ثلاثية ناجحة من أصل خمس نقاط سجلها اللاعب خالد خليفة القادم من الدكة في الدقائق الأخيرة، سمحت للشارقة بكسر التعادل (85-85)، والحصول على فارق طفيف كان كفيلاً مع صافرة النهاية بالخروج بنتيجة الفوز.

2- الفاعلية تحت السلة

ركّز الشارقة بشكل رئيس على فاعلية لاعبيه تحت سلة الخصم، وقادت الفريق إلى تحقيق نسب نجاح عن الرميات الثنائية بلغت 59.6%، مقارنة بنسبة نجاح للفريق القطري اقتصرت على 52.9%، ما سمح لـ«الملك» بتعويض نقاط قوة لاعبي العربي في حصولهم على تفوق نسبي عن الرميات الثلاثية بمعدل نجاح بلغ 33.3%، مقارنة بنسبة نجاح للاعبي الشارقة 30.4%.

3- دي ماركو

قدّم صانع ألعاب الشارقة، دي ماركو ديكوسن، أداءً لافتاً على مدار 40 دقيقة كاملة، كان كفيلاً بمنحه لقب أفضل لاعب في المباراة، بتسجيله «الثنائية المزدوجة»، عبر تسجيل 26 نقطة في المباراة بنسبة نجاح بلغت 76.9%، إضافة إلى 13 تمريرة من إجمالي 24 تمريرة حاسمة أرسلها لاعبو الشارقة لزملائهم، كانت كفيلة بصنع فارق طفيف، بعدما اقتصرت التمريرات الحاسمة للاعبي العربي على 20 تمريرة.