بعثة السباحة تتوجه إلى الرياض بطموحات النتائج الإيجابية

غادرت، أمس، بعثة منتخب الإمارات للسباحة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تُقام خلال الفترة من الثامن إلى 12 نوفمبر الجاري، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة نخبة من أبرز السباحين من مختلف الدول الإسلامية.

ويترأس وفد السباحة المشارك في البطولة عضو لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للرياضات المائية، يوسف الرئيسي، فيما يقود الجهاز الفني للمنتخب الوطني المدرب مروان الحتاوي، ويضم الطاقم الفني كلاً من صالح القبيسي وطلال العلي، حيث يستعد الفريق لخوض مجموعة من السباقات في مختلف الفئات والمسافات، ضمن طموحاته لتحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور الكبير الذي تشهده السباحة الإماراتية في السنوات الأخيرة.

وتضم قائمة المنتخب المشارك كلاً من: عمر الحمادي، وحسين شوقي، وسالم غانم، وعيد المجيني، والسبّاحة أدوارا إيمان، الذين أنهوا فترة الإعداد الداخلي قبل السفر إلى الرياض، وسط معنويات مرتفعة، ورغبة قوية في تمثيل الدولة بصورة مشرفة.

ويغيب عن البطولة السباح رحيم طلبة، بعد تعرضه لإصابة حرمته من المشاركة، في وقت أكد الجهاز الفني أن المنتخب ضم مجموعة واعدة قادرة على المنافسة وتقديم مستويات مميزة في مختلف السباقات.