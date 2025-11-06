4 وجوه جديدة في قائمة «الأبيض» استعداداً لمواجهتَي العراق

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن القائمة الجديدة استعداداً لمواجهتَي العراق، يومَي 13 و18 نوفمبر الجاري، في الدور الإقصائي من الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، حيث يقام لقاء الذهاب على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، فيما تقام مباراة الإياب في استاد البصرة الدولي بالعراق.

وضم الجهاز الفني في القائمة الجديدة 26 لاعباً، وشهدت استمرار الهيكل الأساسي للتشكيلة التي شاركت في تجمع أكتوبر الماضي، وخاضت مباراتَي عُمان وقطر، مع إدخال أربعة أسماء جديدة انضمت للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب، هم: محمد ربيع مدافع الجزيرة، وجاستون سواريز لاعب شباب الأهلي، وماجد راشد لاعب الشارقة، ومحمد عوض الله مهاجم نادي ليخيا غدانسك البولندي، في حين احتفظ المنتخب بمعظم عناصره الأساسية في حراسة المرمى والدفاع والهجوم.

وشهدت القائمة غياب عدد من اللاعبين الذين شاركوا في المرحلة السابقة، أبرزهم فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، بعد أن قرر الجهاز الفني الاكتفاء بالثلاثي خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي في مركز حراسة المرمى، كما غاب عن القائمة المدافع إريك دي مينيزيس لاعب العين، إلى جانب ثلاثي الوسط سيل سوزا من كلباء، وماجد حسن من الشارقة، وفايبو دي ليما من الوصل، الذي أبعدته الإصابة التي تعرض لها مع فريقه في الدوري عن المشاركة في المعسكر الحالي.

ويأتي استدعاء الوجوه الجديدة في إطار سعي الجهاز الفني إلى تعزيز بعض المراكز بالعناصر الأكثر جاهزية، إلى جانب منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الجولات الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً في ظل ضغط المباريات والغيابات الاضطرارية بسبب الإصابات.

وضمت القائمة كلاً من اللاعبين: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وربين فيليب، وريتشارد أكونور، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، ومحمد ربيع، ويحيي نادر، وعبدالله رمضان، ولوان بيريرا، وماجد راشد، وجاستون سواريز، ونيكولاس خمينيز، وعلي صالح، وحارب عبدالله، ويحيى الغساني، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وكايو كانيدو، وسلطان عادل، ومحمد عوض الله.