يوسف عبدالعزيز: فابيو ليما لا يُعوض في المنتخب

أكد لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني السابق، يوسف عبدالعزيز، أن غياب النجم فابيو ليما عن صفوف «الأبيض» في مباراتَي العراق ضمن تصفيات كأس العالم يُعد «ضربة قاسية»، واصفاً إياه بأنه من أهم ركائز المنتخب خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن تعويضه بسهولة داخل التشكيلة.

وينتظر المنتخب الوطني لكرة القدم مواجهتين حاسمتين أمام العراق في تصفيات المرحلة الرابعة الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، يومَي 13 و18 من الشهر الجاري.

وقال عبدالعزيز لـ«الإمارات اليوم»: «إصابة فابيو ليما جاءت في توقيت قاتل، وأضرّت بالمنتخب الوطني أكثر مما أضرّت بنادي الوصل، لأنه من اللاعبين الذين يصنعون الفارق في المواعيد الكبرى، شريطة أن يتم توظيفه في مركزه الأصلي كجناح أيمن، حيث يُظهر أفضل ما لديه».

وكان نادي الوصل قد أعلن عن إصابة نجمه، فابيو ليما، في العضلة الضامة، وسيغيب على أثرها عن الملاعب فترة تراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأضاف عبدالعزيز: «فابيو ليما يتمتع بقدرات فنية متكاملة، فهو يجيد تنفيذ الكرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء، كما يملك رؤية مميزة في صناعة الأهداف وتسجيلها، إلى جانب التزامه الكبير بالأدوار الدفاعية، لذلك فإن غيابه عن المنتخب في مواجهتي العراق سيترك فراغاً واضحاً في المنظومة الهجومية للأبيض».

وأشار لاعب الجزيرة السابق إلى أن البدائل المتاحة أمام المدرب الروماني أولاريو كوزمين محدودة، قائلاً: «أعتقد أن حارب عبدالله هو الخيار الأقرب لتعويض غياب ليما، لكن من وجهة نظري الأفضل أن تتم الاستعانة به إلى جانب يحيى الغساني وعلي صالح في الشوط الثاني أو كأوراق رابحة من على مقاعد البدلاء، بدلاً من إشراك أحدهم أساسياً من البداية».

وطالب عبدالعزيز الجهاز الفني بضرورة التعلم من الدروس السابقة التي صاحبت مشوار المنتخب في التصفيات الماضية، قائلاً: «ما نحتاجه الآن هو الاستقرار الفني وثبات التشكيل وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في التصفيات الأخيرة التي استضافتها قطر، فكثرة التغييرات في التشكيلة تؤدي إلى فقدان الانسجام بين اللاعبين، وهو ما ينعكس سلباً على الأداء والنتائج معاً».

وأضاف: «لا نريد أن ننتقد الماضي بقدر ما نريد أن نستفيد منه، فالتجارب السابقة يجب أن تكون دافعاً لتصحيح المسار، وليس سبباً لإثارة الجدل حول المدرب أو اللاعبين. المهم أن نحافظ على هوية المنتخب ونمنحه الثقة والاستقرار المطلوبين».

كما وجّه عبدالعزيز نصيحة إلى كوزمين بضرورة منح الفرصة كاملة لمهاجم شباب الأهلي سلطان عادل ليأخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، قائلاً: «سلطان عادل لاعب واعد يمتلك إمكانات كبيرة داخل منطقة الجزاء، وأراه امتداداً للمهاجم الهداف علي مبخوت. يتميز بضربات الرأس القوية، ويجيد اللعب بكلتا قدميه، ويعرف كيف يستغل أنصاف الفرص بطريقة ذكية».

وتابع: «الإبقاء على سلطان عادل في مقاعد البدلاء سيكون خطأ فادحاً، خصوصاً في مباراة مهمة أمام العراق، حيث يحتاج المنتخب إلى مهاجم صريح يترجم الفرص إلى أهداف، كما أرى أنه من الأفضل إعادة كايو لوكاس إلى مركز الجناح الأيسر بدلاً من رأس الحربة، لأنه يكون أكثر تأثيراً عندما يلعب في هذا المركز».

وأكد عبدالعزيز على أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر مميزة قادرة على المنافسة، لكنه يحتاج إلى الاستقرار الفني والتوظيف الصحيح للاعبين داخل أرض الملعب، مضيفاً: «إذا تمكنا من تحقيق الانسجام والجرأة الهجومية المطلوبة، فالأبيض قادر على العودة بقوة في مشوار التصفيات وتحقيق نتائج تُرضي جماهيره».