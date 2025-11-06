رديف «دبي للسلة» يظهر في دوري الرجال

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة مدير المسابقات، علي الأميري، عن مشاركة «نادي دبي للسلة» لفئة الرديف، ضمن منافسات مرحلة إياب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وينطلق في 17 نوفمبر الجاري، بحيث تكون المشاركة شرفية، من دون أن يتم احتساب النتائج في ترتيب الدوري العام.

وقال أميري لـ«الإمارات اليوم» إن: «النادي الذي أكمل مراحل التسجيل وإيفاءه بالشروط، يشارك بفئة الرديف ضمن مرحلة الإياب في دوري الرجال، من دون أن تؤثر نتائج مبارياته في الترتيب العام للبطولة».

وأوضح: «يدشن الفريق مباراته الأولى أمام الجزيرة على صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر، قبل أن يلتقي الظفرة في الثامن من ديسمبر المقبل، ويتبع بلقاء النصر في 12 يناير من العام المقبل، ثم مواجهة البطائح وشباب الأهلي والشارقة في 19 و25 و31 من الشهر ذاته، فيما تُحدد لاحقاً مواعيد مبارياته أمام الوحدة والوصل».

وأضاف: «تهدف المشاركة إلى زيادة عدد المباريات في بطولة الدوري، ما ينعكس إيجاباً في زيادة الخبرات المكتسبة أمام نادٍ ينافس بفريقه الأول، ويقدم نتائج مبهرة في (الدوري الأوروبي)، إضافة إلى الخطط التي وضعها من خلال فريق الرديف بالتعاقد مع لاعبين مواطنين، ما يفيد المنتخبات الوطنية مستقبلاً من الناحية الفنية».

يذكر أن فريق «دبي للسلة» يضم فئات عمرية، منها «تحت 18 عاماً»، المتوج نهاية الشهر الماضي بلقب بطولة «كفارنر 2025» الدولية، التي أقيمت في مدينة «رييكا الكرواتية»، بتغلبه على كل من «كيه كيه زادار» أحد أعرق أندية كرة السلة في كرواتيا بنتيجة (87-85)، ثم على صاحب الضيافة «كيه كيه كفارنر» في النهائي (88-87).