4 مقاتلين يمثلون منتخب المواي تاي في «التضامن الإسلامي»

أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن مشاركة منتخبنا الوطني للمواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من السابع إلى 15 الجاري، وذلك في إطار حرص اتحاد اللعبة على تعزيز حضور رياضة المواي تاي في المحافل الدولية، ويضم المنتخب أربعة من أبرز المقاتلين: إلياس حبيب علي (وزن 81 كغم)، ومحمد مرضي (وزن 67 كغم)، وإبراهيم بلال (وزن 63 كغم)، وزينب بوحمادة (وزن 55 كغم)، ويتنافس مقاتلونا في نزالات فئة الكلاس (A).

وكان منتخبنا الوطني قد أكمل تحضيراته التدريبية، حيث خاض نجوم المنتخب معسكراً خارجياً أقيم في تايلاند قبيل توجههم إلى السعودية.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، طارق المهيري، أن «المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لمواصلة تعزيز حضور منتخباتنا في المحافل العالمية، بعد أن حققت المشاركات السابقة نتائج إيجابية رائعة، أثمرت نجاحات عالمية كبيرة».

وقال المهيري: «نعتز بمشاركة منتخب الإمارات في هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يجمع نخبة من أبطال الدول الإسلامية، ونسعى من خلاله إلى تقديم أداء مشرّف يعكس تطور المواي تاي الإماراتية، ويجسّد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قيادتنا الرشيدة».