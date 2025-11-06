«السوبر المصري» يعود إلى أبوظبي في نسخة واعدة بين التاريخ والطموح

تشهد أبوظبي اليوم مواجهتين من العيار الثقيل في افتتاح منافسات الدور قبل النهائي من كأس السوبر المصرية لكرة القدم، المقامة في الإمارات بين السادس والتاسع من نوفمبر الجاري، ويواجه الأهلي، أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم، منافسه سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيما يصطدم الزمالك بطل كأس مصر مع بيراميدز بطل إفريقيا ووصيف بطل الدوري المصري الموسم الماضي.

واستضافت الإمارات السوبر المصري ثماني مرات منذ عام 2015، حيث أقيمت النسخة الأولى في أبوظبي عام 2015 بفوز الأهلي على الزمالك 3-2، ومنذ ذلك الحين، حقق الأهلي لقب السوبر المصري في الإمارات ست مرات، منها فوزه على المصري 1-0 في 2017، وعلى الزمالك 2-0 في 2021، وعلى بيراميدز 1-0 في 2022، وعلى مودرن فيوتشر 4-2 في 2023، وآخرها العام الماضي، حين تغلب على الزمالك بركلات الترجيح 7-6.

وفي المقابل، توج الزمالك بلقب السوبر في الإمارات مرتين، بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح في نسختَي 2016 و2019 بعد التعادل السلبي، ما يعكس التاريخ العريق والمنافسة المستمرة بين قطبي الكرة المصرية.

ويرجع تاريخ السوبر المصري إلى عام 2001، حينما توج الزمالك باللقب الأول على حساب غزل المحلة، مع توقف النسخة في موسمي 2011 و2013 فقط.

ويتصدّر الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالسوبر المصري بـ15 لقباً، بينما نال الزمالك اللقب أربع مرات، وحصدت أندية المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش اللقب مرة واحدة.

وشهد نظام بطولة السوبر المصري تطوراً كبيراً بفضل إقامته في الإمارات، إذ كان يُلعب بمواجهة بطل الدوري مع بطل الكأس، إلى أن تم اعتماد نسخة موسّعة تضم أربعة فِرَق منذ النسخة رقم 21، بمشاركة أبطال الدوري والكأس وكأس رابطة المحترفين المصرية، مع اختيار الفريق الرابع بدعوة خاصة من المنظمين.

وعلى مدار تاريخ السوبر المصري، انتهت 18 مباراة بفوز أحد الفريقين في الوقت الأصلي، مقابل 10 مواجهات حُسمت بركلات الترجيح، منها سبعة نهائيات، وآخرها نسخة 2024 بين الأهلي والزمالك، وشهدت البطولة تسجيل 52 هدفاً خلال 24 مباراة، بمعدل 1.75 هدف لكل لقاء.

ويحصل الفائز بلقب السوبر على 300 ألف دولار، والوصيف على 200 ألف دولار، بينما يحصل كل فريق مشارك على 50 ألف دولار مقابل المشاركة، لتصبح البطولة فرصة ثمينة للفِرَق الأربعة لتعزيز سمعتها وحصصها المالية، إلى جانب المتعة الجماهيرية الكبيرة التي تُعدّ من أبرز سمات السوبر المصري في الإمارات.

جدول مباريات «السوبر المصري»

اليوم (نصف النهائي)

الأهلي × سيراميكا - 19:00 (استاد هزاع بن زايد - العين).

الزمالك × بيراميدز - 21:30 (استاد آل نهيان - أبوظبي).

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 16:45 (استاد آل نهيان).

المباراة النهائية - 19:30 (استاد محمد بن زايد).