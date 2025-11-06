مباريات اليـوم

  دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب - سيلتا فيغو 21:45

ميتييلاند - سيلتيك 21:45

أوتريخت - بورتو 21:45

نيس - فرايبورغ 21:45

سالزبورغ - جو آهيد إيجلز 21:45

شتورم جراتس - نوتنغهام 21:45

السوبر المصري

الأهلي - سيراميكا 18:15

الزمالك - بيراميدز 21:15

الدوري السعودي

الحزم - الخليج 18:55

القادسية - الخلود 21:30

الرياض - ضمك 21:30

الدوري المغربي

الجيش الملكي - الفتح الرباطي 23:00

الدوري التونسي

الترجي الرياضي - شبيبة العمران 17:30

الملعب التونسي - النادي الإفريقي 17:30

