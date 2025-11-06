مباريات اليـوم
الدوري الأوروبي
دينامو زغرب - سيلتا فيغو 21:45
ميتييلاند - سيلتيك 21:45
أوتريخت - بورتو 21:45
نيس - فرايبورغ 21:45
سالزبورغ - جو آهيد إيجلز 21:45
شتورم جراتس - نوتنغهام 21:45
السوبر المصري
الأهلي - سيراميكا 18:15
الزمالك - بيراميدز 21:15
الدوري السعودي
الحزم - الخليج 18:55
القادسية - الخلود 21:30
الرياض - ضمك 21:30
الدوري المغربي
الجيش الملكي - الفتح الرباطي 23:00
الدوري التونسي
الترجي الرياضي - شبيبة العمران 17:30
الملعب التونسي - النادي الإفريقي 17:30
