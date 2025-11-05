نادي الوصل يعلن إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو

ذكرت شركة كرة القدم بنادي الوصل أنها توصّلت إلى اتفاق بإنهاء التعاقد بالتراضي مع المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، متمنّين له التوفيق في مشواره القادم.

جاء ذلك عقب نهاية مباراة الوصل والمحرق البحريني أمس في دوري أبطال آسيا 2.

وأحرز البرازيلي أدريلسون دا سيلفا هدفاً الدقائق الأخيرة من المباراة ليقود الوصل للتعادل مع المحرق البحريني بهدفين لكل فريق، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2، ليرفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، ويصل رصيد المحرق إلى سبع نقاط.

وباغت المحرق فريق الوصل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بعدما مرر إليوت كرة خلف مدافعي «الإمبراطور» لينفرد جونينيو بالحارس محمد علي ويسدد الكرة في المرمى، ورغم سيطرة الوصل على وسط الملعب، ولكن لم يشكل خطورة على مرمى الحارس إبراهيم لطف الله، قبل أن يحصل ماتيوس سالدانا على ركلة جزاء، ويسددها نيكولاس خمينيز في المرمى مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبالطريقة نفسها أحرز المحرق الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني من مجهود فردي قام به إليوت سيموز الذي تخطى سفيان بوفتيني وراوغ الحارس وسدد الكرة في المرمى (49)، بينما أحرز أدريلسون الهدف الثاني للوصل بعدما تابع كرة عرضية لعبها علي صالح (84)، لتنتهي المباراة بالتعادل.