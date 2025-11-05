مدرب المحرق: لست راضياً عن التعادل أمام الوصل

أعرب المدير الفني لفريق المحرق البحريني، المدرب البرتغالي فرناندو مانويل، عن عدم رضاه عن نتيجة التعادل 2-2 أمام الوصل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في دوري أبطال آسيا 2.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «نجحنا في سريعاُ في افتتاح التسجيل، وتكرر الأمر ذاته عند تسجيل الهدف الثاني، قبل أن تنتهي المباراة بالتعادل، في نتيجة لسنا راضين عنها بصورة عامة، لكننا لعبنا بجد في مباراة صعبة أمام فريقٍ كبير بحجم الوصل».

وأوضح: «حللنا أسلوب الوصل في مباراته الأخيرة أمام خورفكان التي أقيمت في الدوري الإماراتي، وكنا نعلم ان الوصل يحب الأسلوب الهجومي، وبالتالي فإنه من الممكن استغلال الثغرات الدفاعية، وهما تمكنا من استثماره باتباع ذات الأسلوب والتسجيل بصورة مبكرة، سواء في الدقائق الأولى لانطلاقة المباراة، ومثلها مع بداية الشوط الثاني».