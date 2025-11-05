كاسترو: الوصل بدأ بثقة مهزوزة أمام المحرق فخرج متعادلاً

أكد المدير الفني لفريق الوصل، البرتغالي لويس كاسترو، أن فريقه بدأ مباراته أمام ضيفه المحرق البحريني بثقة مهزوزة، ما انعكس على النتيجة التي انتهت بالتعادل (2-2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري «أبطال آسيا 2».

وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، لأن الفريق المنافس جاء من أجل حصد النقاط الثلاث، لكننا دخلنا المباراة بثقة مهزوزة بعض الشيء، وعانينا خلال الشوط الثاني من قلة التركيز، لتنتهي المواجهة بالتعادل».

وأضاف: «مباراة المحرق جاءت امتدادًا للحالة التي يمر بها اللاعبون في المباريات الأخيرة. وعلى الرغم من العمل الجاد الذي قمنا به خلال الأسبوع الماضي استعدادًا لهذه المواجهة، فإن كرة القدم، مثل باقي مجالات الحياة، إذا لم تعمل بجد كافٍ فلن تحقق النتائج المرجوة».

وتابع كاسترو: «في المباريات الأخيرة وقف الحظ ضدنا في العديد من المواقف، رغم أننا كنا الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، لكننا افتقرنا إلى التوفيق في إنهاء الهجمات، فجاءت النتائج على عكس ما نطمح إليه».

وعن استقبال شباك الوصل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات، بدءًا من الخروج من كأس رابطة المحترفين أمام دبا، مرورًا بالتعادل في دوري «أدنوك» أمام خورفكان، وصولًا إلى مواجهة المحرق، قال كاسترو: «أتفق أننا واجهنا لحظات دفاعية صعبة في المباريات الماضية، لكننا سنواصل العمل على تصحيح الأخطاء، واستعادة الثقة والتركيز في استثمار الفرص التي تتاح لنا أمام المرمى».

من جهته، قال لاعب الوصل البرازيلي أدريلسون داسيلفا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة وسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة: «بدأنا المباراة بثقة مهزوزة، ما جعلنا ندفع الثمن بعدم تحقيق الفوز، لكننا سنواصل العمل بجد استعدادًا لمباراتنا المقبلة أمام الجزيرة، من أجل استعادة الثقة خلال التدريبات المقبلة».