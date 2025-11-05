اتحاد جدة يُعمق جراح الشارقة بخسارة آسيوية جديدة

تلقى الشارقة خسارة جديدة مع مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش في دوري أبطال آسيا "النخبة"، بعد سقوطه أمام اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الثلاثاء.

وجاء الهدف الأول بتوقيع الهولندي ستيفن بيرغوين "8"، ثم أضاف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الثاني "66"، وعزز روغر فيرنانديز "90+4".

وعمقت تلك الخسارة من جراح الشارقة والذي تراجع خطوة كبيرة نحو المنافسة على احدى البطاقات الصعود للدور الثاني، بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط ليحتل المركز الثامن على سلم الترتيب العام.

وجاءت البداية صادمة بالنسبة للشارقة الذي تلقى هدفا مبكرا بخطأ يتحمله المدافع خالد الظنحاني الذي تباطئ في ابعاد عرضية مهند الشنقيطي، ليحولها ستيفن بيرغوين برأسه في المرمى.

وكان بوسع كايو لوكس أن يُدرك التعادل بعدها مباشرة من انفراد بالمرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

وواصل الشارقة مساعيه من أجل إدارك التعادل من كرة مرتدة من الحارس إلى الظهير الأيسر بيرو، والذي سددها في الحارس من جديد.

وقضى كريم بنزيمة على آمال الفريق الاماراتي في العودة للمباراة، بعدما سجل هدف أخر بعد عرضية متقنة من موسي ديابي، لم يجد أدنى صعوبة في ايداعها الشباك، قبل ان يبصم روغر فيرنانديز بالثلاثة على فوز مستحق لاتحاد جدة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.