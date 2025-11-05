دبي تستضيف «أمّ سباقات التتابع» في يناير المقبل

تستضيف دبي سباق التتابع العالمي الشهير «هود تو كوست»، المعروف عالمياً باسم «أمّ سباقات التتابع»، والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من مجلس دبي الرياضي، 10 يناير 2026، في منطقة محمية المرموم الصحراوية، ويمتد لمسافة أكثر من 100 كيلومتر.

ويهدف السباق إلى تعزيز الترابط المجتمعي، وتشجيع أسلوب حياة نشط وشامل عبر الرياضة والتحمّل والعمل الجماعي، وأعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني htcdxb.pacex.ae/race-info، ويستمر حتى 10 ديسمبر 2025، وبيّنت أن المشاركة متاحة لجميع فئات المجتمع من أندية الجري وفرق الشركات والمجتمعات والعائلات والأصدقاء، إضافة إلى الفرق الدولية من أميركا والصين، عبر تشكيل فرق تضم من ثلاثة إلى خمسة عدائين ترافقهم مركبة دفع رباعي واحدة.

وسيجتاز المشاركون مساراً يمتد داخل محمية المرموم الصحراوية الطبيعية، مُجسّداً التزام دبي بمبادئ الاستدامة والحفاظ على الطبيعة، ويتضمّن المسار المرور عبر بحيرة الفلامنغو وبحيرات القدرة والكثبان الذهبية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وصولاً إلى خط النهاية بين مشاهد الحياة البرية والمناظر الطبيعية المميّزة، وسيستمتع العدّاؤون بمشاهدة الحيوانات النادرة، من بينها غزال الريم، والدّماني، والمها العربي.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتطور المدينة المستمر في مختلف القطاعات وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف: «يسرنا أن تستضيف دبي هذا السباق العالمي، الذي يتحدى فيه المتسابقون مدى قوة تحملهم في الجري على أجمل الرمال في محمية المرموم الطبيعية والتي تُعدّ من أجمل المحميات الطبيعية التي يولي المجلس اهتماماً خاصاً بها، فهي تحظى بأهمية خاصة في أجندة الفعاليات الرياضية السنوية، بهدف الترويج لها، وتوعية الجمهور والرياضيين بالإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها المحمية، حيث تُعدّ البيئة الأنسب لاستضافة هذه النوعية من البطولات».