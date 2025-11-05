الشحي يتقلّد ذهبية بطولة العالم للجوجيتسو

أحرز البطل خالد الشحي ذهبية وزن 62 كيلوغراماً لفئة الرجال في بطولة العالم للجوجيتسو، المُقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازات الجوجيتسو الإماراتي في المحافل العالمية، ويرفع رصيد المنتخب الوطني إلى سبع ميداليات ملونة، بواقع أربع ذهبيات وفضية وبرونزيتين في منافسات الرجال والسيدات.

وجاء فوز الشحي بعد أداء متميّز قدمه في جميع نزالات البطولة، إذ أظهر مستوى فنياً وبدنياً عالياً يعكس تطور رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، والتأهيل الاحترافي الذي يحظى به لاعبو المنتخب الوطني، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة والاتحاد.

وتمكن الشحي من التفوق على أبرز المصنفين العالميين في طريقه إلى الذهب، وسط إشادة كبيرة من الحضور والمشاركين بالمستوى الذي قدمه.

وتشارك الإمارات في البطولة ببعثة كبيرة تضم 110 لاعبين ولاعبات في الفئات المختلفة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ضمن خطة الاتحاد الهادفة إلى تعزيز خبرة اللاعبين من المراحل العمرية المختلفة في البطولات الدولية الكبرى.