فريق دبي لكرة السلة يحافظ على سجله «النظيف» في الدوري الأدرياتيكي

واصل فريق دبي لكرة السلة انتصاراته المميّزة في الدوري الأدرياتيكي، بتغلبه على بارتيزان موزارت بيت بلغراد بنتيجة (82-70) ضمن الجولة الخامسة من البطولة، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم، ويُلحق بخصمه الخسارة الثالثة على التوالي والأولى له في المسابقة الإقليمية.

وقال مدرب فريق دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتس، في تصريحات صحافية بعد المباراة: «هذا الفوز كان في غاية الأهمية بعد خسارتين خارج أرضنا، ورغم الغيابات والتحديات، فإن اللاعبين أظهروا شخصية قوية وطاقة كبيرة، وأهنئ الفريق على الروح القتالية والإيمان حتى النهاية، وأشكر جماهيرنا الرائعة على دعمهم المستمر، فقد منحونا الطاقة التي نحتاج إليها في اللحظات الصعبة، وكنا نملك طاقة أكبر من بارتيزان رغم جدولنا المزدحم».

وبهذا الفوز، عزّز فريق دبي لكرة السلة مكانته في البطولة، مؤكداً استمراره في سلسلة الانتصارات المتتالية وثقته المتزايدة، وبرز فيليب بيتروشف كأفضل مسجل للفريق برصيد 18 نقطة بنسبة نجاح عالية (ست من سبع محاولات)، فيما أضاف دواين بايكون 16 نقطة وأربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

ويستعد الفريق لخوض أطول سلسلة مباريات على أرضه هذا الشهر، إذ سيخوض أربع مواجهات متتالية في كوكا كولا أرينا بدبي، تبدأ الأحد المقبل، في الساعة السادسة مساء، أمام فريق إس سي ديربي ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي.