سعيد مبارك: الفوز على المحرق «عاطفي» ومهم للدفاع عن اللقب

أكّد صانع ألعاب فريق السلة في نادي شباب الأهلي، سعيد مبارك، الشهير بـ«الجنرال»، أن قيادة فريقه لتحقيق الانتصار، أول من أمس، على ضيفه المحرق البحريني في دوري «سوبر غرب آسيا»، مثّل «إثباتاً للذات».

وعانى شباب الأهلي أمام مدربه السابق الألماني بيتر شومرز قبل أن ينجح في حسم المباراة لمصلحته بنتيجة (89-87)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري «سوبر غرب آسيا»، في مواجهة مثّلت نقطة ارتكاز مهمة لـ«فرسان دبي» المُتوج بلقب المنطقة الخليجية في الموسم الماضي، لاستعادة اتزانه بعد الخسارة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودي بنتيجة (88-94) منتصف الشهر الماضي.

ويرتبط المدرب الألماني، بيتر شومرز، بعلاقة وطيدة مع فريق شباب الأهلي، بعدما أشرف على تدريب الفريق وحقق معه 29 لقباً محلياً وخارجياً، أبرزها ثلاثة ألقاب متتالية في بطولة الأندية الخليجية بين عامي 2015 و2017.

وقال مبارك لـ«الإمارات اليوم»: «الانتصار على المحرق جاء بطابع عاطفي، في ظل التحديات الكبيرة التي يعيشها الفريق، والقدرة على إثبات الذات أمام مدرب يعرف قدراتنا جيداً، وهذا الفوز كان مهماً لاستعادة توازننا في حملة الدفاع عن لقبنا الخليجي في (دوري سوبر غرب آسيا)، خصوصاً بعد خسارتنا أمام اتحاد جدة في الجولة الأولى».

وتابع: «إجازة الصيف القصيرة عقب مشاركتنا في دوري أبطال آسيا يونيو الماضي لم تمنح الفريق فترة الإعداد الكافية لبداية الموسم الجديد، لكن الأداء الذي قدمناه أمام المحرق خصوصاً في الشوط الأول يؤكد تطورنا، من حيث الانسجام والإغلاق الدفاعي مقارنة بالمباراة الأولى».

واختتم مبارك حديثه قائلاً: «الفريق بحاجة إلى مزيد من الوقت لبلوغ الجهوزية الكاملة، لكن الخبرات التراكمية للاعبين الذين يخوضون موسمهم الرابع على التوالي في دوري (سوبر غرب آسيا)، تمنحنا القدرة على معالجة مكامن الضعف وتدارك الأخطاء، سعياً إلى تحقيق التوازن مجدداً والمنافسة محلياً وخارجياً».

يذكر أن شباب الأهلي يحتل المركز الثاني في مجموعته الأولى مناصفةً مع كاظمة الكويتي برصيد ثلاث نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد جدة السعودي المتصدر، وتنتظر «فرسان دبي» مواجهة مهمة أمام كاظمة، يوم 17 نوفمبر الجاري، في الكويت، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة ذهاب المنطقة الخليجية في دوري «سوبر غرب آسيا».