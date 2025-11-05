الزمالك يعزّز جهازه الفني.. والأهلي يُغلق ملف إقالة سوروب

تتباين الحالة الفنية والمعنوية بين الفِرَق المصرية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات، غداً، وتستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري، وينتظرها جمهور الكرة المصرية والعربية بشغف كبير.

وفي معسكر «القلعة البيضاء» بالعاصمة أبوظبي، قرّر نادي الزمالك دعم جهازه الفني بعنصرين أجنبيين، أحدهما محلل أداء، والآخر مدرب لحراس المرمى، وقد ظهرا للمرة الأولى في تدريبات الفريق أمس.

ويسعى الطاقم الطبي لتجهيز البرازيلي، خوان بيزيرا، للحاق بمواجهة بيراميدز، المقررة غداً، رغم أن المؤشرات الطبية تؤكد أن اللاعب سيكون خارج الحسابات في اللقاء الأول، مع إمكانية تجهيزه للمباراة الثانية، سواء كانت على اللقب أو لتحديد المركزين الثالث والرابع.

في المقابل، حسم النادي الأهلي الجدل الدائر بشأن مستقبل مدربه، الدنماركي ياس سوروب، بعد تردّد أنباء عن نية إدارة النادي إقالته في حال الفشل في الفوز باللقب، إذ أكّد مصدر مسؤول داخل النادي لـ«الإمارات اليوم» أنه لا توجد أي نية للمساس بالجهاز الفني في الوقت الراهن، مهما كانت نتيجة البطولة.

ووصل القائم بأعمال المشرف العام على الكرة عضو مجلس الإدارة، سيد عبدالحفيظ، إلى أبوظبي، حيث عقد اجتماعاً مع اللاعبين عقب وصوله، وطالبهم بضرورة التتويج بالبطولة من أجل مصالحة الجماهير، بعد سلسلة النتائج المخيبة التي أبعدت الفريق عن صدارة الدوري المحلي، كما أشار إلى نية الإدارة الإفراج عن المكافآت المجمدة عقب التعادل الأخير مع المصري، في حال الفوز بكأس السوبر.

أما نادي سيراميكا كليوباترا فقد رصد مكافآت مالية كبيرة لتحفيز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي غداً الخميس على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، في خطوة تهدف إلى رفع معنويات الفريق وتشجيعه على تقديم أداء قوي أمام حامل اللقب التاريخي للبطولة.

وبدوره، يدخل بيراميدز البطولة في حالة من الاستقرار الفني والطبي، بعد أن خلت قائمته من الإصابات التي أبعدت عدداً من اللاعبين في المباريات السابقة، أبرزهم مصطفى فتحي وفيستون مايلي، بينما سيستمر غياب رمضان صبحي بسبب شدّ في العضلة الخلفية، مع أمل الجهاز الطبي لحاقه بالمباراة التالية.

