مريم الشحي تفوز بجائزة «الباحث الشاب» في المؤتمر الدولي للطب الرياضي

فازت الأخصائية في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مريم الشحي، بجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، وذلك في ختام النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي نظمته جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بمدينة دبي الطبية.

ونالت الشحي الجائزة عن بحثها بعنوان: «عدم التماثل في الأطراف السفلية وأداء تغيّر الاتجاه: تحليل تكاملي لمؤشرات القوة الانفجارية لدى الرياضيات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة»، الذي حظي بإشادة اللجنة العلمية للمؤتمر، لما قدّمه من قيمة تطبيقية في تطوير الأداء الحركي لدى اللاعبات، وتحسين برامج التأهيل والوقاية من الإصابات.

وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، مشاركة أكثر من 600 مختص من 25 دولة، وضم 53 محاضراً من نخبة الأطباء والخبراء، قدّموا أبحاثهم في 10 جلسات رئيسة، وخمس ورش عمل تخصصية، إلى جانب عرض 66 ورقة بحثية تناولت أحدث التطورات في مجالات الطب الرياضي، وإعادة التأهيل، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والرياضة النسائية، والطب التجديدي.

وأكد رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، الدكتور عبدالله الرحومي، أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين العلمي والتنظيمي، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية اعتمدت في ختامه ست توصيات رئيسة، سيتم العمل على تحويلها إلى مبادرات عملية، بالتعاون مع الجهات الرياضية والطبية المعنية، تمهيداً للتحضير للنسخة الثالثة من المؤتمر في عام 2026.

توصيات المؤتمر

طب كرة القدم: ضرورة تطوير تصنيف دقيق لتحديد زمن العودة إلى اللعب ودرجة الإصابة العضلية، مع الدعوة لتوحيد المعايير الدولية في إدارة الإصابات الشديدة للأوتار والعضلات.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تعزيز توظيف تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار العلاجي وتسريع التعافي وعودة الرياضيين للملاعب.

الطب التجديدي: التوسع في استخدام تقنيات الطب التجديدي مثل العلاج بالأكسجين عالي الضغط والعلاجات البيولوجية لتخصيص وتحسين طرق العلاج.

المرأة الرياضية: الاستمرار في دعم تطوير الرياضة النسائية، وتمكين الرياضيات من العودة السريعة إلى الأداء العالي بعد فترات الانقطاع، مثل ما بعد الولادة.

اكتشاف المواهب وتطويرها: تبني نهج علمي لتطوير المهارات المتعددة لدى اللاعبين الصغار دون تعريضهم للإجهاد أو الإصابات الناتجة عن الإفراط في التدريب.

إعادة التأهيل والعودة إلى الرياضة: تعزيز استخدام تقنيات التقاط الحركة وتحديد المحفزات التدريبية المثلى للعضلات والأوتار، لضمان عودة آمنة وتحسين الأداء الرياضي.