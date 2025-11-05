منتخب الإمارات يتفوق بـ «ضعف» القيمة السوقية على نظيره العراقي

تتجه الأنظار إلى المواجهتين المرتقبتين بين منتخبَي الإمارات والعراق في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يومَي 13 و18 الجاري، حيث يتمسك المنتخبان بفرصتهما في التأهل إلى الملحق العالمي، لنيل شرف التأهل إلى مونديال أميركا والمكسيك وكندا.

ووفقاً للبيانات الأخيرة على موقع «ترانسفير ماركت»، المتخصص بسوق انتقالات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الإماراتي 55.6 مليون يورو، في حين تصل قيمة المنتخب العراقي الإجمالية إلى 22.48 مليون يورو، ما يعكس تفوق «الأبيض» بنسبة تصل إلى الضعف.

وفي صفوف منتخب الإمارات، يتصدر فابيو ليما (الذي يغيب عن المباراتين بداعي الإصابة) قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية، حيث تبلغ قيمته 6.5 ملايين يورو ويلعب لنادي الوصل، ويليه لوان بيريرا بقيمة خمسة ملايين يورو من نادي الشارقة، ثم لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز بقيمة 4.5 ملايين يورو، إذ إن هؤلاء اللاعبين من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ويسهمون بشكل كبير في بناء الهجمات وصناعة الفارق على مستوى المباريات القارية والمحلية، ويمنحون المنتخب مرونة هجومية واضحة أمام منافسيه.

أما في المنتخب العراقي، فيتصدر زيدان إقبال قائمة الأعلى قيمة، بقيمة أربعة ملايين يورو ويلعب لنادي أوتريخت الهولندي، ويليه منتظر ماجد بقيمة 2.5 مليون يورو من هاماربي السويدي، ثم ماركو فرج بقيمة 2.2 مليون يورو من نادي ستروسمغودست النرويجي، حيث إن هؤلاء اللاعبين يشكّلون الركيزة الأساسية في تشكيلة «أسود الرافدين»، حيث يعتمد المنتخب على خبرتهم في قيادة الخطوط الأمامية وصناعة الفرص.

وتوضح المقارنة بين المنتخبين الفوارق رقمياً، حيث يمتلك منتخب الإمارات لاعبين ذوي قيمة سوقية عالية، وقدرات هجومية متعددة، في حين أن العراق بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد يعتمد على لاعبين أقل قيمة سوقية، لكن بخبرة دولية مهمة وقوة تكتيكية في الملعب، إذ إن هذه المعطيات تمنح كل منتخب أسلوباً مختلفاً في التعامل مع المباريات، وتُبرز أهمية استثمار كل فريق لخبراته ومهارات لاعبيه من أجل تحقيق أفضل النتائج في المواجهات القادمة.

وتبرز مواجهة مرتقبة بين أبرز نجمين في المنتخبين، حيث يراهن «الأبيض» على المهاجم سلطان عادل كخيار هجومي متنوع، حيث يلعب لنادي شباب الأهلي، ويتميّز بالقدرة على اللعب كرأس حربة صريح أو مهاجم ثانٍ خلف ليما.

وخاض عادل 14 مباراة دولية سجّل خلالها خمسة أهداف، وهي أرقام تُبشر بتطور مستمر في أدائه الدولي، خصوصاً مع مرونته التكتيكية التي تجعل المدرب قادراً على تغيير إيقاع اللعب والهجوم من خلاله، ما يضيف عمقاً لخيارات المنتخب الإماراتي في الخط الأمامي.

أما في منتخب العراق، فيبرز المهاجم مهند علي، بوصفه رأس الحربة الأبرز وصاحب الحضور الدائم في تشكيلة «أسود الرافدين»، حيث إن اللاعب البالغ من العمر (25 عاماً) يلعب حالياً في صفوف نادي دبا الفجيرة، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» مليوناً و200 ألف يورو. ورغم تجاربه الاحترافية المختلفة، فإن مسيرته مع المنتخب العراقي تظل حجر الأساس في مشواره، بعدما سجل 23 هدفاً دولياً في 61 مباراة، ما يعكس قدرته على التسجيل في مختلف المناسبات القارية والدولية.

ويُعدّ مهند علي مهاجماً متكاملاً، يجمع بين القوة البدنية والتمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، ويُشكّل ركيزة أساسية في تشكيلة العراق منذ بروز نجمه في بطولة كأس آسيا 2019. المقارنة الرقمية بين لاعبي المنتخبين، تكشف تفاصيل مثيرة، إذ يتفوق مهند علي في عدد المشاركات الدولية والخبرة، بينما سلطان عادل، يُمثّل خياراً شاباً ويضيف تنوعاً تكتيكياً، مع قدرة على خلق فرص هجومية من العمق وخلف رأس الحربة.

وفي الجانب الفني للقاء، يظهر صراع المدارس المختلفة في بناء الهجوم، خصوصاً أن منتخب العراق يعتمد على القوة البدنية والاندفاع السريع والتحركات المباشرة، بينما منتخب الإمارات يركز على السيطرة على الكرة، وصناعة الفرص، وتنويع الحلول الهجومية من خلال اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

مقارنة بين نجمين

المباريات الدولية:

سلطان عادل: 14 مباراة دولية.

مهند علي: 61 مباراة دولية.

الأهداف الدولية:

سلطان عادل: 5 أهداف.

مهند علي: 23 هدفاً.

المعدل التهديفي الدولي:

سلطان عادل: 0.36 هدف لكل مباراة.

مهند علي: 0.37 هدف لكل مباراة.

التحليل الفني:

تُظهر الأرقام أن مهند علي أكثر استمرارية وخبرة في المباريات الدولية، حيث خاض أكثر من أربعة أضعاف عدد مباريات سلطان عادل، مع معدل تهديفي شبه متساوٍ، رغم تفاوت حجم المشاركات، في المقابل يتميّز سلطان عادل بتنوع أدواره التكتيكية وقدرته على اللعب في العمق أو خلف رأس الحربة، ما يمنحه مرونة في تغيير أسلوب الهجوم، بينما يعتمد مهند علي على الكثافة البدنية والتمركز الدقيق داخل منطقة الجزاء كمهاجم صريح يفرض نفسه على دفاعات المنافسين.