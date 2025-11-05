ليما يغيب عن المنتخب أمام العراق في ملحق كأس العالم

أعلن نادي الوصل إصابة نجم الفريق، فابيو دي ليما، في العضلة الضامة، ما سيُبعده عن صفوف المنتخب الوطني في مباراتَي الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال الوصل، في بيان، عبر حسابه على منصة «إكس»: «أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول، فابيو دي ليما، إصابته في العضلة الضامة»، وأضاف: «يحتاج اللاعب إلى راحة تراوح بين أربعة وستة أسابيع».

وكان ليما قد تعرض للإصابة في مباراة «الإمبراطور» الأخيرة أمام خورفكان في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين التي انتهت بالتعادل 1-1، وغادر فيها ليما الملعب في الشوط الثاني.

وسجل ليما ثلاثة أهداف مع الوصل في الدوري هذا الموسم، ليساعد الفريق على تحقيق 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الرابع بالتساوي مع شباب الأهلي «حامل اللقب»، الذي يحتل المركز الثالث، ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين «الأبيض» ونظيره العراقي، يوم 13 نوفمبر الجاري، في أبوظبي على استاد محمد بن زايد، في الساعة الثامنة مساء، بينما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين في 18 نوفمبر الجاري على ملعب البصرة الدولي.

. مهاجم «الأبيض» تعرّض للإصابة في مباراة الوصل الماضية مع خورفكان.