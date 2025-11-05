التأهل المبكر هدف الوصل في «دوري أبطال آسيا 2» اليوم

يستهدف الوصل تكرار انتصاره على المحرق البحريني عندما يلتقيان على استاد زعبيل اليوم، في الساعة 17:45، في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى من بطولة «دوري أبطال آسيا 2»، حيث يسعى «الإمبراطور» إلى حسم تأهله مبكراً إلى الدور المقبل، قبل خوض الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات أمام الاستقلال الإيراني والوحدات الأردني.

ويأمل الوصل أن يحقق العلامة الكاملة بوصوله إلى النقطة الـ12، لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، إذ يمتلك في رصيده تسع نقاط، بعدما تغلب على الاستقلال الإيراني بنتيجة 7-1 في زعبيل، ثم تجاوز الوحدات الأردني 2-1 خارج أرضه، وفاز في الجولة الثالثة على المحرق في المنامة بهدف دون رد.

ويأمل «الأصفر» استعادة ثباته بعد توقف سلسلة الانتصارات محلياً، إذ تلقى خسارة مفاجئة أمام دبا الفجيرة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، قبل أن يتعادل مع خورفكان بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، إلى التركيز على تصحيح الأخطاء وتعزيز جاهزية الفريق لمواجهة المحرق.

ويعتمد الفريق على عناصر خبرة وجاهزية هجومية متجدّدة، حيث لعبت التغييرات الأخيرة دوراً في منح اللاعبين البدلاء فرصة إبراز إمكاناتهم، في الجولة السابقة ضد المحرق، حيث أحرز أداما ديالو هدف الفوز القاتل، ليقود الفريق إلى الانتصار على استاد علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ليؤكد المدرب كاسترو قدرته على التعامل مع الأوقات الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني في أن تتكرر هذه الروح القتالية في المباراة المقبلة، مع الاعتماد على تنويع الحلول الهجومية واستغلال الفرص المبكرة، لضمان السيطرة على سير اللقاء منذ البداية.

ومن الناحية التكتيكية، يسعى الوصل إلى ترجمة الأداء الجماعي المميز الذي أبداه في الجولات السابقة إلى أهداف ملموسة، مع التركيز على تعزيز الانضباط الدفاعي ومعالجة إهدار الفرص السهلة، خصوصاً بعد الأداء المتذبذب في المباراتين الماضيتين، ويطمح الفريق إلى تقديم عرض قوي أمام جمهوره في زعبيل، واستعادة ثقة الجماهير.

وفي المقابل يخوض المحرق البحريني اللقاء بهدف تعويض خسارته على أرضه أمام الوصل، قبل أن يخسر من الوحدات الأردني بهدفين مقابل هدف، حيث يرغب الفريق البحريني في الابتعاد عن الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل إلى ثمن النهائي، خصوصاً أنه يمتلك في رصيده ست نقاط، مقابل ثلاث نقاط في رصيد كل من الوحدات الأردني والاستقلال الإيراني.