وفاة مدرب خلال مباراة كرة قدم في صربيا

توفي المدرب البوسني، ملادين زيزوفيتش، بعد سقوطه مغشياً عليه أثناء مباراة في الدوري الصربي لكرة القدم.

وكان زيزوفيتش (44 عاماً)، الذي عمل مدرباً لفريق «رادنيكي 1923»، تلقى علاجاً طبياً في منتصف الشوط الأول من المباراة، التي أُقيمت في ملعب ملادوست لوتشاني، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

واستؤنفت المباراة في البداية، لكنها أُلغيت لاحقاً بعد وصول خبر وفاة زيزوفيتش، الذي تولى تدريب نادي رادنيتسكي في 23 أكتوبر الماضي، حيث أظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعبين وهم يبكون تأثراً بالخبر.