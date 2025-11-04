سرعة وحيوية العين لم تكف أمام نضج زاخو في دوري أبطال الخليج

تلقت تشكيلة فريق العين الشابة أول هزيمة في دوري أبطال الخليج لكرة القدم وذلك في أول اختبار حقيقي أمام فريق متمرس، بعدما خسر "الزعيم" بهدفين نظيفين أمام زاخو العراقي في المبواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم على استاد زاخو الدولي، ليتراجع بذلك الفريق إلى المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط، فيما انتزع زاخو الصدارة بـ7 نقاط.

وكان العين قد واصل نهجه في البطولة بالاعتماد على التشكيلة الرديفة بقيادة الإيطالي ماتيو لومباردو، في وقت يركز فيه المدرب فلاديمير إيفيتش على الاستحقاقات المحلية مع الفريق الأول.

ورغم أن السرعة والحيوية منحت العين انتصارين افتتاحيين أمام سترة البحريني والقادسية الكويتي، فإن خبرة لاعبي زاخو كانت الفارق في مواجهة اليوم.

وقد خاض الفريق العراقي اللقاء بواقعية وانضباط تكتيكي، مستفيداً من تماسك خطوطه وقدرته على قراءة المباراة، بينما واجه لاعبو العين صعوبة في ترجمة اندفاعهم البدني إلى فاعلية هجومية، وظهرت بعض الثغرات الدفاعية التي استغلها أصحاب الأرض بذكاء.

وسجل أمجد عطون الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 16، قبل أن يضيف آليو أدم الهدف الثاني في الدقيقة 33، وسط حضور جماهيري كامل بلغ نحو 25 ألف متفرج.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة، تعادل سترة البحريني مع القادسية الكويتي، ليرفع سترة رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما حصد القادسية أول نقطة له في المركز الرابع، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نصف النهائي.