الشارقة يهزم العربي القطري في «غرب آسيا» للسلة

حقق فريق السلة في نادي الشارقة، انتصاراً مستحقاً على ضيفه العربي القطري، بفارق نقطتين، وبنتيجة (91-89)، في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم، في دبي، لحساب الجولة الثانية في منافسات المجموعة الأولى، في دوري «سوبر غرب - آسيا» عن المنطقة الخليجية.

ونجح الشارقة في تحقيق انتصاره على العربي، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني بواقع (24-21 و28-23)، فيما لم يتمكن العربي من العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثالث والرابع (18-14 و27-25).

ودخل الشارقة شريكاً على صدارة فرق المجموعة، بعدما تساوى برصيد الثلاث نقاط من حالة فوز ومثلها خسارة مع كل من العربي القطري، والكويت الكويتي، والعلا السعودي، خصوصاً أن «الملك» خسر مباراته الأولى يوم 14 أكتوبر الماضي أمام العلا (74-108)، في جولة سجلت فوز العربي على الكويت (83-78)، قبل أن يخسر العلا في افتتاح الجولة الثانية أمام الكويت (78-83).