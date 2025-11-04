منتخب الإمارات الأولمبي في مجموعة العراق وعمان واليمن في كأس الخليج
أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 23 عاما لكرة القدم عن تواجد المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبات العراق، وعمان، واليمن.
ووفق القرعة - التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد القطري لكرة القدم وعبر تقنية الاتصال المرئي - ضمت المجموعة الأولى كلا من منتخبات السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت.
وتقام منافسات البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل بتنظيم اتحاد كأس الخليج لكرة القدم.
