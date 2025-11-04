فابيو ليما يغيب عن مباراتي العراق في تصفيات المونديال

أعلن نادي الوصل عن إصابة نجم الفريق فابيو ليما في العضلة الضامة.

وقال الوصل في بيان عبر حسابه على منصة إكس «أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الفريق الأول فابيو دي ليما يوم أمس إصابته في العضلة الضامة».

وأضاف «يحتاج اللاعب لفترة راحة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أسابيع».

وأصبح فابيو ليما خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في المباراتين المقبلتين أمام العراق يومي 13 و18 في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026.

وسجل ليما ثلاثة أهداف مع الوصل في الدوري هذا الموسم ليساعد الفريق على تحقيق 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، ليحتل المركز الرابع بالتساوي مع حامل اللقب شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثالث.