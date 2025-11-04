«فوز ذهبي» للوحدة.. وخسارة غير متوقعة لشباب الأهلي

قاد اللاعب البديل كايو كانيدو فريقه الوحدة إلى فوز ثمين، في الوقت القاتل، على مضيفه ناساف الأوزبكي 2-1، أمس، في وقت تعرض فيه شباب الأهلي إلى خسارة غير متوقعة أمام الدحيل القطري 1-4 في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا (النخبة).

وفي المباراة الأولى رفع «العنابي» رصيده إلى 10 نقاط، فارضاً على ناساف البقاء من دون نقاط بتلقيه الخسارة الرابعة، على الرغم من تسجيله الهدف الأول على عكس سير اللعب، بعدما تسلم ساردوربيك الكرة أمام منطقة الجزاء، وسدّدها قوية على يمين الحارس محمد الشامسي (42).

وعادل الوحدة النتيجة من كرة مررها المتألق الصربي دوشان تاديتش عرضية متقنة، قابلها فاغبور أوغبو برأسه (52)، قبل أن يتمكن الورقة الرابحة كايو كانيدو من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 89 من متابعة جيدة أمام المرمى.

وفي المباراة الثانية، صدم شباب الأهلي جمهوره بالخروج خاسراً برباعية من ملعب الدحيل، الذي حقق فوزه الأول في البطولة، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط، بينما تلقى شباب الأهلي خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات من دون هزيمة، ليبقى رصيده عند سبع نقاط، وسجل للدحيل إدميلسون جونيور في الدقيقة الثانية، وأضاف بينجامين بوريجايد الثاني (39)، قبل أن يقلص كاسكاردو الفارق لـ«فرسان دبي» بتسديدة قوية (42)، وفي الشوط الثاني أحرز عادل بولبينة الهدف الثالث (57)، بينما اختتم لويس ألبيرتو الرباعية (92).