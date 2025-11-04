اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية تبحث استعدادات الدورة الـ 10  

استعرضت اللجنة العليا المُنظِّمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مسارات السباقات الأربعة التي تتضمنها الدورة الـ10 للحدث، الذي يُقام بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظّمه المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، ويُعد الأكبر من نوعه للسباقات المجتمعية في العالم، على صعيد التنوّع والجوائز المالية التي تبلغ قيمتها 3.5 ملايين درهم.

وتم الكشف عن مواعيد ومسارات السباقات والفئات المستهدفة خلال الاجتماع الذي عُقد مع ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للحدث: شرطة دبي، بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، بحضور عضوَي اللجنة العليا: محمد عبدالله الموسى، ورامي بسام النابلسي، حيث ستأتي السباقات على النحو الآتي: سباق الهواة الإماراتيين في 28 ديسمبر المقبل، يليه سباق النخبة ويُقام في 18 يناير 2026، ثم سباق السيدات في 25 من الشهر ذاته، وسيكون الختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التعاون مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» لتنظيم مسابقة خاصة بالتصوير، حيث سيتم تقديم جوائز خاصة بكل سباق من السباقات الأربعة، وتكريم الفائزين في ختام الدورة.

ونقل محمد الموسى لممثلي الشركاء الاستراتيجيين تحيات المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المُنظِّمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، وشكره لجهودهم الكبيرة لدعم نجاح تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية التي حددها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك تأكيد رئيس اللجنة العليا المُنظِّمة على أن الدورة المقبلة ستكون مميزة بجميع تفاصيلها، لتعكس المكانة الكبيرة والمتنامية التي بلغتها البطولة على خريطة السباقات الرياضية والمجتمعية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وستُقام هذه النسخة تحت شعار «عشر سنوات من الإنجازات والنجاح»، مع الاحتفاء بمرور عقدٍ على إطلاق البطولة.