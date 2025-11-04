منصور بن محمد: القطاع الرياضي في دبي يمتلك جميع مقومات النجاح

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القطاع الرياضي في دبي يمتلك جميع مقومات النجاح والتطور والنمو على مستوى الأداء والنتائج، وذلك بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والتشريعات الحكومية الداعمة للرياضة، ومبادرات استقطاب وتطوير الموهوبين، وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص والشراكات مع المؤسسات الرياضية العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، بحضور نائب رئيس المجلس، خلفان جمعة بلهول، والأعضاء علي المطوع، وأحمد الخاجة، وإسماعيل الهاشمي، والدكتور عبدالله الكرم، والأمين العام للمجلس سعيد حارب.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على سير العمل في إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس التي يتم تطويرها بناء على مخرجات «خلوة دبي للرياضة»، ودراسة الواقع الحالي للقطاع الرياضي وآفاق تطوره.

ووجّه سموه باستعراض تفاصيل الخطة ومبادراتها وأهدافها أمام القطاع الرياضي والمهتمين في الشأن الرياضي والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لتمكينهم من الإسهام في تحقيق الخطة الاستراتيجية وتطوير القطاع الرياضي في دبي، وتعزيز ريادته العالمية.

وقال سموه: «يجب أن تكون خططنا وأهدافنا ومبادراتنا وتطلعاتنا في القطاع الرياضي مواكبةً لمكانة دبي وريادتها وإنجازاتنا العالمية، وعلينا مضاعفة الجهود لتحقيق رؤيتنا المستقبلية، وتعزيز مكانة وريادة دبي كوجهة عالمية رياضية متكاملة».

وأضاف سموه: «دبي تتصدر الكثير من مؤشرات التنافسية والنمو والتفوق في المجالات الاقتصادية والسياحية والحضارية والتعليمية وجودة الحياة، وعلينا أن نضعها في صدارة مؤشرات الرياضة العالمية، وأن يتطوّر القطاع الرياضي بما يتناسب مع مكانة دبي العالمية وتميزها في مختلف المجالات».

جائزة عالمية

واعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، تغيير اسم «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إلى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة»، وتنظيمها ضمن فعاليات «القمة العالمية للرياضة»، مشيراً سموه إلى أن الاسم الجديد للجائزة يتناسب مع دورها العالمي الكبير في تطوير الرياضة وتكريم أبطالها في مختلف الميادين الرياضية.

القمة العالمية للرياضة

كما اطلع سموه على استعدادات مجلس دبي الرياضي لتنظيم «القمة العالمية للرياضة» التي وجه بتنظيمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومَي 29 و30 ديسمبر المقبل.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه القمة ستكون تجمعاً رياضياً عالمياً بمشاركة أبرز نجوم الرياضة والخبراء وصناع القرار في الرياضة على مستوى العالم، ومنصة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون لصناعة مستقبل أفضل للرياضة العالمية.

كما تطرق اجتماع مجلس دبي الرياضي إلى المشاركة المجتمعية الواسعة في مبادرة تصميم الهوية الجديدة لرياضة دبي، واستعراض أهم الفعاليات الرياضية التي ستستضيفها دبي خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات الجارية لتنظيمها.

منصور بن محمد:

