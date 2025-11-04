«أبيض الناشئين» يتعادل مع كوستاريكا في مونديال قطر

تعادل منتخب الإمارات للناشئين مع كوستاريكا 1-1، أمس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً (قطر 2025).

وتقدّم «أبيض الناشئين» بهدف جميل، أحرزه مايد عادل برأسية متقنة، في الدقيقة 59 بعد ركنية نفذها فيصل محمد، قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل سريعاً في الدقيقة 62 بعدما استغل خطأ من الحارس جاسم الحمادي.

وشهد اللقاء حالة طرد مبكرة لمدافع كوستاريكا، إسحاق عبدالله، في الدقيقة 31، بعد تعطيله انفراداً صريحاً لمهاجم منتخب الإمارات. وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية أمام كرواتيا، بعد غد، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة السنغال في التاسع من نوفمبر.