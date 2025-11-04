مسؤولون: دبي مدينة عالمية للدراجات الهوائية

أكد مسؤولون أن دبي أصبحت «مدينة عالمية للدراجات الهوائية» بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة وآمنة لعشاق هذه الرياضة، مشيدين بحجم المشاركة الكبير الذي بلغ 40 ألف متسابق في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أول من أمس، على شارع الشيخ زايد مروراً بأشهر معالم «دانة الدنيا» متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية.

ويعد «تحدي دبي للدراجات الهوائية» أولى الفعاليات الرئيسة ضمن النسخة السادسة من «تحدي دبي للياقة 2025»، وجرت أحداثه برعاية «دي بي ورلد»، في أجواء استثنائية حافلة بالنشاط والحركة.

اهتمام كبير

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، أن المشاركة الهائلة في فعالية تحدي دبي، تعكس المكانة التي باتت تحتلها دبي كـ«مدينة الدراجات الهوائية».

وقال المري في تصريحات صحافية: «حقيقة، هذا التجمع الكبير لقائدي الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار والجنسيات يُثبت أن دبي أصبحت وجهة مفضلة لهواة ومحترفي الدراجات، لما توفره من مسارات آمنة ومجهزة، ومحال متخصصة في بيع وصيانة الدراجات».

وأضاف: «نشهد اليوم اهتماماً متزايداً برياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، خصوصاً في دبي، التي أحيت من جديد روح الرياضة، ونشرت ثقافة ممارسة النشاط البدني في المجتمع».

ودعا المري جميع محبي الدراجات في الوطن العربي ودول مجلس التعاون إلى زيارة دبي، للاطلاع على ما توفره من بيئة مثالية لممارسة هذه الرياضة في أجواء آمنة وحيوية.

مبادرات مجتمعية

بدوره، أكد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان بن غليطة، أن المبادرات المجتمعية في الإمارة أصبحت حراكاً يشارك فيه الجميع، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم تحدي دبي للياقة سنوياً.

وقال: «في كل عام نشهد فيها تغيراً وتوافداً أكبر من المشاركين، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن المبادرة أصبحت حراكاً مجتمعياً يشمل الكل»، وأضاف بن غليطة: «هذه المبادرات تمنح المستفيدين تجربة فريدة تشمل الرياضة والاطلاع على معالم المدينة ومرافقها».

وتابع: «الحراك المجتمعي هذا هو ما يجعل دبي كلها تنبض بالحياة، وتتحول الرياضة إلى أسلوب يومي في هذه المدينة المستقبلية الرائعة بما يدعم رؤيتنا لمدينة مستدامة».

وقال: «تكامل جهود الجهات الحكومية في دبي يهدف إلى جعل الإمارة بيئة جاذبة لممارسة الرياضة، وتمكين الناس من الحركة بسهولة وممارسة حياتهم اليومية، وهذا نتاج كثير من المرافق التي تم إنشاؤها، مثل مسارات الدراجات والحدائق والمرافق المتنوعة، التي يمكن الاستفادة منها في أوقات الصباح والمساء، سواء للرياضة أو للاجتماع أو للترفيه».

مجتمعنا رياضي

وأشاد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، بالمستوى الكبير للمشاركة في الفعاليات الرياضية التي تشهدها الإمارة على هامش تحدى اللياقة، مؤكداً أن دبي أصبحت مدينة رياضية على مدار السنة.

وقال: «مجتمعنا رياضي، سواء كان من المقيمين أو المواطنين، وقادتنا رياضيون من الطراز الأول، ونعتز بهذا الأمر، فخلال شهر نوفمبر تكون الفعاليات الرياضة مكثفة للغاية بسبب إقامة تحدي دبي للياقة».

وأضاف: «مثلما شاهدتم في التجمع الخاص بالدراجات الهوائية، الأرقام مبهرة دائماً في تصاعد سمعنا عن أكثر من 40 ألف مشاركة، وهذا رقم مميز جداً».

وتطرق «بلهول» إلى البرامج الرياضية الأخرى، قائلاً: «هناك أيضًا برامج للجري وأنشطة متنوعة، ونفتخر بكل من يشارك في هذه المناسبة، ونسعى لتطوير هذه الفعاليات من عام إلى آخر لتحقيق مشاركة أوسع وتجربة أفضل للجميع».